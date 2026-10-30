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Politica· 1 min citire

Ministrul Finanțelor: ”Prima rectificare bugetară este vitală pentru accesul României pe piețele internaționale”

FOTO: Gov.ro

FOTO: Gov.ro

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat30 oct. 2026, 15:33
Actualizat30 oct. 2026, 15:39

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a anunţat vineri că Guvernul va realiza o a doua rectificare bugetară până la finalul lunii noiembrie, apreciind că o execuţie bugetară credibilă şi responsabilă este esenţială pentru menţinerea ratingului de ţară al României în categoria recomandată investiţiilor şi pentru îmbunătăţirea perspectivei de rating.

Alexandru Nazare: ”A doua rectificare bugetară până la 30 noiembrie”

Stabilitatea finaciară a Românei este la un moment de răscruce. Suntem într-un echilibru foarte fragil pe care încercăm să-l menținem, situaţia nu este una simplă şi avem foarte multe provicări înaintea noastră. Proiectăm a doua rectificare în termenul legal, până la 30 noiembrie şi ne propunem să pornim discuţiile şi lucrările tehnice asupra bugetului pe anul 2027 în cel mai scurt timp posibil. Din punctul nostru de vedere acestea sunt mize foarte importate pentru finalul acestui an şi pentru asigurarea unor chestiuni absolut esențiale pentru România. În primul rând, vorbim despre menţinerea credibilității şi proectarea ratingului de țară al României

a declarat ministrul Finanțelor., la finalul şedinţei de Guvern.

Ministrul Finanțelor: ”Rectificările bugetare esențiale pentru ratingul României”

Oficialul a subliniat că prima rectificare bugetară este ”vitală” pentru România şi le-a mulţumit contribuabililor care şi-au plătit taxele.

Totodată, Alexandru Nazare a precizat importanţa menţinerii ratingului de ţară al României, arătând că rectificările bugetare credibile şi o execuţie responsabilă a bugetului în 2027 pot contribui atât la păstrarea calificativului de investiţii, cât şi la îmbunătăţirea perspectivei de rating, de la negativă la stabilă.

Un buget cu rectificare credibilă şi serioasă, cum este aceasta pe care am făcut-o astăzi, o a doua rectificare până la finalul lunii noiembrie, un buget credibil asigură România în anul 2027 că îşi menţine calificativul de investiţii şi deschide calea, printr-o execuţie serioasă a bugetului anului 2027, pentru potenţială creştere a perspectivei pe care o avem astăzi de rating

a mai spus ministrul Nazare.
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