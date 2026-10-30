Ministrul Finanțelor: ”Prima rectificare bugetară este vitală pentru accesul României pe piețele internaționale”

Publicat 30 oct. 2026, 15:33 Actualizat 30 oct. 2026, 15:39

Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a anunţat vineri că Guvernul va realiza o a doua rectificare bugetară până la finalul lunii noiembrie, apreciind că o execuţie bugetară credibilă şi responsabilă este esenţială pentru menţinerea ratingului de ţară al României în categoria recomandată investiţiilor şi pentru îmbunătăţirea perspectivei de rating.

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