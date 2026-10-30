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Politica· 3 min citire

România negociază cu SUA împărțirea costurilor pentru prezența militarilor americani. Ce ofertă a făcut Bucureștiul

Trupe americane Kogălniceanu/ Profimedia

Trupe americane Kogălniceanu/ Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 oct. 2026, 09:44

România a propus Statelor Unite să suporte o parte dintre cheltuielile necesare menținerii militarilor americani pe teritoriul țării. Negocierile dintre București și Washington sunt în desfășurare. Conform informațiilor existente până în prezent, valoarea eventualei contribuții nu a fost încă stabilită. Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a confirmat că autoritățile române au înaintat deja o ofertă părții americane și a subliniat că prezența militară a SUA reprezintă un interes strategic major pentru România.

România, în negocieri cu SUA pentru împărțirea cheltuielilor militare

Dan Neculăescu a vorbit despre acest subiect joi seară, 29 octombrie, într-un interviu la TVR, postul național de televiziune. Șeful diplomației române a precizat că discuțiile cu administrația americană continuă și că, în acest moment, nu există o decizie finală privind contribuția financiară a României.

Ministrul a explicat că nu poate avansa o sumă sau detalii despre modul în care ar urma să fie acoperite cheltuielile, întrucât propunerea se află încă în etapa negocierilor.

În acest moment, haideţi să spunem că, deocamdată, suntem într-un dialog cu SUA pe tema aceasta, nu avem decizii finale şi nu aş putea să comentez acum cât ar însemna aceste costuri, sau mă rog, de unde ar fi ele. Ceea ce este important este că noi am decis, la nivel naţional, că este un interes strategic major ca Statele Unite să aibă o prezenţă în România

a declarat Dan Neculăescu.

În interviul menționat, oficialul de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat că Bucureștiul a formulat deja o ofertă pentru Washington, însă a evitat să ofere detalii despre conținutul acesteia.

Şi pentru asta haideţi să spunem că avem o ofertă pe care o facem părţii americane şi cu care suntem în dialog. M-aş opri aici pentru că asta este încă în dialog cu partea americană şi n-aş vrea să intru în detalii care încă nici măcar probabil nu s-au stabilit

a subliniat ministrul.

Ce spune ministrul despre o posibilă retragere a trupelor americane?

Întrebat dacă Statele Unite ar putea retrage militari din România, Dan Neculăescu a evitat să facă estimări în privința unei decizii care nu a fost anunțată.

Ministrul a subliniat, în schimb, că relația dintre București și Washington este foarte bună în domeniul securității și a invocat contactele diplomatice recente dintre cele două state.

În acest context, oficialul a menționat vizita în Statele Unite a consilierului prezidențial pentru Securitate Națională și Politică Externă, Marius Lazurca. Acesta se află în SUA pentru discuții cu reprezentanți importanți ai administrației americane, după ce a avut anterior contacte și la sediul NATO.

Contactele sunt foarte bune. Chiar săptămâna aceasta consilierul prezidenţial pentru Securitatea Naţională şi Politică Externă, domnul Marius Lazurca, se află în Statele Unite pentru a discuta cu o serie de factori importanţi din administraţia americană. De altfel, dânsul a vizitat şi NATO anterior, unde am avut contacte. Aşadar, la acest moment, contactele sunt foarte bune, dialogul este unul eficient

a declarat șeful diplomației române..

Care sunt argumentele Bucureștiului pentru menținerea militarilor americani

Dan Neculăescu consideră că România are argumente importante în discuțiile cu Washingtonul și poate contribui la securitatea Statelor Unite prin stabilitatea pe care o asigură în regiune.

Ministrul s-a declarat optimist că administrația americană va lua în considerare propunerea Bucureștiului, însă a precizat că decizia finală aparține părții americane.

Avem foarte multe de oferit în acest moment şi cred că Statele Unite ale Americii vor fi sensibilizate de aceste argumente ale noastre. Sigur, rămâne să vedem decizia finală, dar eu sunt optimist

a mai spus ministrul de Externe.

Nicușor Dan a confirmat anterior oferta României către SUA

Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, România și-a exprimat disponibilitatea de a prelua o parte dintre costurile pe care Statele Unite le suportă în prezent pentru staționarea militarilor americani pe teritoriul țării.

Subiectul a fost abordat anterior și de președintele Nicușor Dan. În timpul vizitei efectuate în Statele Unite pe 23 septembrie, șeful statului a anunțat că România a transmis răspunsuri la toate solicitările tehnice formulate de oficialii americani implicați în evaluarea prezenței militare a SUA în Europa.

Președintele a precizat atunci că Bucureștiul a propus inclusiv împărțirea cheltuielilor asociate operațiunilor militare și că așteaptă un răspuns din partea administrației americane.

Am oferit inclusiv să împărţim cumva costul acestor operaţiuni şi aşteptăm răspunsul administraţiei americane, timp în care încă mai avem dialog cu ei

declara Nicușor Dan.

În acest moment, negocierile continuă, iar România nu a anunțat suma pe care ar putea să o aloce pentru susținerea prezenței militare americane.

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