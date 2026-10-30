România negociază cu SUA împărțirea costurilor pentru prezența militarilor americani. Ce ofertă a făcut Bucureștiul

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 oct. 2026, 09:44

România a propus Statelor Unite să suporte o parte dintre cheltuielile necesare menținerii militarilor americani pe teritoriul țării. Negocierile dintre București și Washington sunt în desfășurare. Conform informațiilor existente până în prezent, valoarea eventualei contribuții nu a fost încă stabilită. Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a confirmat că autoritățile române au înaintat deja o ofertă părții americane și a subliniat că prezența militară a SUA reprezintă un interes strategic major pentru România.

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