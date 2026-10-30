Câciu îl acuză pe Bolojan că a lăsat datorii uriașe. Economia scade, inflația crește: ce arată noua prognoză

Publicat 30 oct. 2026, 08:03 Sursă Realitatea PLUS

Adrian Câciu lansează noi acuzații la adresa lui Ilie Bolojan și susține că fostul premier a lăsat în urmă datorii de aproape 30 de miliarde de lei, venituri nerealizate și probleme financiare pe care actualul Guvern încearcă acum să le rezolve. Fostul ministru al Finanțelor spune că Bolojan s-a lăudat cu reducerea deficitului, deși statul ar fi amânat plata unor obligații importante.

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