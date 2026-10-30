Câciu îl acuză pe Bolojan că a lăsat datorii uriașe. Economia scade, inflația crește: ce arată noua prognoză
Adrian Câciu
Adrian Câciu lansează noi acuzații la adresa lui Ilie Bolojan și susține că fostul premier a lăsat în urmă datorii de aproape 30 de miliarde de lei, venituri nerealizate și probleme financiare pe care actualul Guvern încearcă acum să le rezolve. Fostul ministru al Finanțelor spune că Bolojan s-a lăudat cu reducerea deficitului, deși statul ar fi amânat plata unor obligații importante.
Declarațiile vin după publicarea noii prognoze economice, care arată că România ar urma să încheie anul 2026 cu o scădere economică de 0,4%, în timp ce inflația va fi mai mare decât se estima anterior. Câciu susține că rectificarea bugetară pregătită de Guvernul Niculescu începe să rezolve problemele din spitale, agricultură și administrație.
Adrian Câciu îl acuză pe Bolojan că a lăsat datorii de miliarde și a ascuns problemele bugetului
Fostul ministru al Finanțelor susține că cifrele prezentate acum de autorități arată o situație economică diferită de cea despre care vorbea Ilie Bolojan în perioada în care conducea Guvernul. Adrian Câciu îl acuză pe fostul premier că a prezentat reducerea deficitului drept o mare realizare, în timp ce mai multe plăți ale statului ar fi fost amânate.
Social-democratul a vorbit anterior despre obligații neachitate de aproape 30 de miliarde de lei și a cerut explicații privind diferențele dintre datele bugetare prezentate în România și cele calculate după regulile europene. În noua sa intervenție, Câciu susține că proiectul de rectificare și prognoza economică arată de ce actualul Guvern trebuie să aloce bani suplimentari pentru domenii care au rămas cu probleme de finanțare.
România, în scădere economică. Noua prognoză arată că 2026 va fi mai dificil decât se estima
Datele publicate joi, 29 octombrie, de Comisia Națională de Strategie și Prognoză arată că economia României ar urma să scadă cu 0,4% în 2026. Este o schimbare față de estimarea anterioară, care indica o creștere de 0,1%, și o diferență și mai mare față de prognoza de creștere de 1% pe care a fost construit bugetul pentru acest an.
Potrivit noilor calcule, industria va avea o evoluție slabă, iar consumul populației va continua să scadă, în condițiile în care oamenii au tot mai puțini bani disponibili după plata cheltuielilor de bază. Comisia estimează că în 2026 consumul privat se va reduce cu 1,6%, în timp ce industria va înregistra o scădere de 3,4%. În schimb, construcțiile și agricultura ar urma să aibă rezultate mai bune, fără să poată compensa în întregime problemele din celelalte sectoare.
Inflația crește peste așteptări. Ce arată noile cifre despre prețurile plătite de români
Nici veștile despre inflație nu sunt bune. Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează acum că rata inflației la sfârșitul anului 2026 va ajunge la 6,4%, față de 5,3%, cât se anticipa în primăvară. Inflația medie anuală a fost și ea revizuită în creștere, de la 7,9% la 8,4%. Pentru români, aceste cifre înseamnă că prețurile vor continua să pună presiune pe bugetele familiilor, chiar dacă unele produse se vor scumpi într-un ritm mai lent decât în lunile precedente.
Costurile mari ale energiei, carburanților și produselor de bază afectează atât populația, cât și firmele. În același timp, veniturile nu reușesc întotdeauna să țină pasul cu scumpirile. Adrian Câciu folosește aceste date pentru a critica măsurile economice luate în timpul fostului Guvern și susține că rezultatele nu confirmă imaginea de stabilitate prezentată de Ilie Bolojan.
Veniturile statului, mai mici decât se aștepta Guvernul. Rectificarea arată un minus de 4,7 miliarde de lei
O altă problemă semnalată de Adrian Câciu este faptul că statul nu a reușit să încaseze toate veniturile pe care se baza la începutul anului. Proiectul de rectificare bugetară publicat de Ministerul Finanțelor arată că veniturile totale estimate pentru 2026 sunt reduse cu aproximativ 4,7 miliarde de lei. În același timp, cheltuielile sunt revizuite în scădere cu aproximativ 1,2 miliarde de lei, iar deficitul bugetar crește în valoare nominală cu aproximativ 3,5 miliarde de lei.
Chiar și așa, autoritățile susțin că ținta de deficit rămâne la 6,2% din PIB, în condițiile actualizării valorii economiei. Pentru Câciu, faptul că statul trebuie acum să refacă aceste calcule confirmă că veniturile au fost estimate prea optimist și că problemele bugetare nu au fost rezolvate în perioada fostului premier.
Spitalele, agricultura și Poliția primesc bani la rectificare. Câciu spune că sunt reparate problemele lăsate de Bolojan
Fostul ministru al Finanțelor susține că actualul Guvern începe să rezolve o parte dintre problemele rămase în urma fostului Executiv. În proiectul de rectificare sunt prevăzute fonduri suplimentare pentru sistemul de sănătate, agricultură, Ministerul de Interne și plata unor drepturi sociale. Fondul național al asigurărilor de sănătate ar urma să primească 3,22 miliarde de lei în plus, pentru medicamente, materiale sanitare și servicii medicale. Ministerul Agriculturii are prevăzută o suplimentare netă de aproximativ 984 de milioane de lei, iar Ministerul Afacerilor Interne, de aproape 167 de milioane de lei. Sunt bani destinați unor cheltuieli urgente, dar proiectul trebuie să fie aprobat de Guvern înainte ca modificările bugetare să intre în vigoare.
Câciu contestă reducerea deficitului anunțată de Bolojan. Ce diferență există între cifrele bugetare
Disputa privind deficitul bugetar a început după publicarea datelor Eurostat pentru prima jumătate a anului 2026. Adrian Câciu l-a acuzat atunci pe Ilie Bolojan că a prezentat situația finanțelor publice într-o lumină mai bună decât arătau datele europene. Fostul ministru a susținut că diferențele dintre deficitul raportat și obligațiile statului ar ascunde datorii neachitate. Ministerul Finanțelor a explicat însă că deficitul calculat pe baza plăților efective și cel calculat după metodologia europeană ESA nu sunt același lucru. Diferența poate include facturi neachitate, dar și ajustări contabile, fonduri europene și alte operațiuni.
Guvernul pregătește încă o rectificare bugetară. Ce datorii ar putea fi plătite până la sfârșitul anului
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că Guvernul are în plan două rectificări bugetare până la sfârșitul anului. Prima este destinată problemelor care nu mai pot fi amânate, în special plăților din sănătate, agricultură și domeniul social. A doua ar urma să fie pregătită după o analiză mai detaliată a situației financiare a statului, pentru a acoperi alte obligații rămase fără finanțare.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News