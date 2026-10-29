Anca Alexandrescu, apel pentru ajutorarea bătrânilor abandonați: „Cine se mai ocupă de români?”
Foto/Arhivă /Bogdan Chircan
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, a lansat un apel public pentru sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în situații dificile și a criticat dur autoritățile și clasa politică, pe care le acuză că au abandonat problemele reale ale cetățenilor.
În aceeași intervenție, jurnalista l-a atacat pe liderul AUR, George Simion, reproșându-i că nu se implică suficient în organizarea unui protest împotriva abuzurilor și că este mai preocupat de disputele personale decât de nemulțumirile românilor.
Anca Alexandrescu a povestit că a fost impresionată de imaginile primite de la Cristian, un bărbat care obișnuiește să ajute persoane aflate în dificultate. Acesta i-ar fi trimis o filmare în care apare o femeie în vârstă căreia i-a dus alimente. Realizatoarea a spus că a revăzut imaginile de mai multe ori, însă a ales să nu le difuzeze, considerând că situația femeii este una dureroasă.
Potrivit jurnalistei, după ce cazul a fost făcut public, atât femeia, cât și bărbatul care a ajutat-o ar fi fost criticați de persoane din comunitate, inclusiv de reprezentanți locali. Alexandrescu a afirmat că voluntarul se teme să ofere informații suplimentare despre femeie sau detalii pentru donații, de teamă să nu aibă probleme.
Realizatoarea a vorbit și despre alte situații în care oamenii aflați în dificultate au primit sprijin din partea unor voluntari sau a unor persoane publice. Printre exemplele amintite s-a numărat cazul unui bărbat fără picioare care ar fi primit un scaun electric din partea Adelinei Pestrițu. Alexandrescu a felicitat-o pentru gest și a subliniat că implicarea celor care dispun de resurse poate face o diferență importantă în viața celor rămași fără sprijin.
De asemenea, aceasta a menționat cazul unui bărbat fără adăpost care ar fi fost dus la un adăpost cu ajutorul unei reprezentante a Direcției de Asistență Socială Argeș și al unui voluntar. În opinia sa, astfel de exemple arată că inițiativele individuale pot suplini, în anumite situații, lipsa unei intervenții suficiente din partea instituțiilor.
Anca Alexandrescu critică autoritățile și clasa politică
Dincolo de apelul umanitar, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a lansat critici la adresa clasei politice, susținând că disputele dintre partide și preocupările legate de imagine ocupă prea mult spațiu în detrimentul problemelor sociale și economice.
Alexandrescu a făcut referire la conflictele dintre Ilie Bolojan și PSD, la preocupările pe care i le atribuie lui Nicușor Dan și la activitatea liderilor politici din opoziție. Ea a susținut că politicienii își amintesc de cetățeni în special în perioadele electorale, după care ajung să neglijeze promisiunile făcute.
Jurnalista a recunoscut totodată că responsabilitatea pentru alegerea politicienilor nu le revine exclusiv acestora, ci și electoratului.
În intervenția sa, Anca Alexandrescu a pus sub semnul întrebării și credibilitatea sondajelor de opinie, pe care le-a descris drept fotografii de moment și despre care a susținut că pot fi influențate de interesele celor care le comandă. Ea a afirmat însă că nemulțumirea oamenilor față de direcția în care se îndreaptă România poate fi observată și prin problemele cu care se confruntă populația.
Critici dure pentru George Simion: „Ați uitat de popor”
O parte importantă a declarației a fost dedicată liderului AUR, George Simion. Anca Alexandrescu l-a criticat pentru deplasările sale în capitale europene și pentru demersurile legate de situația lui Călin Georgescu, întrebându-l de ce nu își asumă mai clar organizarea unui protest pașnic împotriva abuzurilor reclamate de diferite categorii sociale.
Realizatoarea a susținut că o asemenea manifestație ar trebui să vizeze problemele tuturor românilor, nu doar o anumită situație politică. În acest context, a amintit fermierii, medicii și angajații din educație, despre care a afirmat că se confruntă cu dificultăți și nedreptăți.
Alexandrescu a făcut referire și la un protest anunțat pentru 21 noiembrie în Piața Victoriei, despre care a spus că organizatorii din diaspora ar fi renunțat la demers după ce au fost ținta unor atacuri și critici. Ea i-a cerut lui Simion să își asume public organizarea unei manifestații pașnice împotriva abuzurilor.
Anca Alexnadrescu i-a reproșat liderului AUR că nu acordă suficientă atenție problemelor concrete ale cetățenilor.
Jurnalista l-a criticat, de asemenea, pentru o postare în care ar fi numit-o „văduva neagră” și a contestat afirmația potrivit căreia membrii AUR nu ar mai urma să participe la emisiunea „Culisele Statului Paralel”. Alexandrescu a susținut că o asemenea poziție ar contrazice discursul partidului despre libertatea de exprimare și democrație.
În final, realizatoare a revenit la tema care a deschis intervenția, respectiv situația persoanelor vârstnice și a oamenilor rămași fără sprijin. Ea a insistat că societatea nu trebuie să aștepte exclusiv intervenția statului și că gesturile individuale, chiar și cele modeste, pot contribui la ajutorarea celor aflați în nevoie.
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