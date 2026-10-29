Anca Alexandrescu, apel pentru ajutorarea bătrânilor abandonați: „Cine se mai ocupă de români?”

Publicat 29 oct. 2026, 21:46 Sursă Realitatea PLUS

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, a lansat un apel public pentru sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în situații dificile și a criticat dur autoritățile și clasa politică, pe care le acuză că au abandonat problemele reale ale cetățenilor.

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