Mihai Fifor cere schimbarea hărții administrative a României. Ce spune despre dispariția primăriilor
Mihai Fifor, PSD
Deputatul PSD Mihai Fifor spune că România are nevoie de o schimbare majoră în felul în care sunt organizate comunele, orașele și județele. Social-democratul atrage atenția că țara funcționează încă după o organizare administrativă stabilită în 1968, deși între timp multe localități s-au depopulat, iar altele s-au dezvoltat foarte mult.
Fifor susține că reforma nu mai poate fi amânată, dar avertizează că simpla desființare a unor primării nu va rezolva toate problemele. În opinia sa, statul trebuie să se gândească în primul rând la oamenii care locuiesc în aceste comunități, la serviciile de care au nevoie și la dificultățile pe care le-ar putea întâmpina dacă administrația locală ar fi mutată în altă parte.
Mihai Fifor cere schimbarea organizării României. Actualul sistem datează din 1968
Într-un mesaj publicat joi, 29 octombrie, pe Facebook, Mihai Fifor a explicat că România s-a schimbat foarte mult în aproape 37 de ani de la Revoluție, dar felul în care este împărțită administrativ a rămas, în mare parte, legat de regulile stabilite în perioada comunistă. Unele comune au pierdut mii de locuitori, în timp ce orașele mari s-au extins și au ajuns să aibă nevoie de mai mult spațiu, bani și servicii publice.
Deputatul PSD spune că există localități în care primăriile abia reușesc să își plătească angajații, dar și comunități care s-au dezvoltat mult peste limitele lor actuale. Din acest motiv, consideră că reforma este necesară și că politicienii au amânat prea mult o decizie care ar fi trebuit luată de ani buni.
Comasarea comunelor nu rezolvă automat problemele. Avertismentul deputatului PSD
Mihai Fifor atrage atenția că reforma administrativă nu trebuie să însemne doar reducerea numărului de primării sau unirea mai multor comune pe hârtie. El spune că statul poate decide să unească zece comune într-una singură, dar drumurile tot vor avea nevoie de reparații, școlile și dispensarele vor trebui să funcționeze, iar oamenii vor avea în continuare nevoie de aceleași servicii.
În schimb, dacă schimbările sunt bine pregătite, administrațiile mai mari ar putea avea angajați mai bine pregătiți și mai mulți bani pentru investiții. Deputatul consideră că scopul nu trebuie să fie doar reducerea cheltuielilor, ci și îmbunătățirea serviciilor pe care le primesc cetățenii. Altfel, există riscul ca primăriile mici să fie înlocuite cu unele mai mari, dar care să aibă exact aceleași probleme.
Ce se întâmplă cu actele și unde își vor rezolva românii problemele dacă dispar primăriile
Una dintre cele mai mari preocupări ale lui Mihai Fifor este legată de schimbările pe care oamenii le-ar putea simți direct, în viața de zi cu zi. Dacă o primărie dispare și comuna este unită cu alta, locuitorii trebuie să știe unde vor merge pentru documente, taxe, acte de proprietate sau alte probleme administrative.
Deputatul PSD consideră că statul trebuie să găsească soluții înainte să ia asemenea decizii, astfel încât oamenii să nu fie obligați să parcurgă zeci de kilometri pentru un document sau să plătească din propriul buzunar pentru modificări pe care nu le-au cerut. Totodată, el atrage atenția că dispariția unei primării poate afecta și legătura oamenilor cu localitatea în care trăiesc, mai ales dacă deciziile pentru comunitatea lor vor fi luate într-un alt oraș sau într-o altă comună.
Cum ar trebui decisă comasarea comunelor. Mihai Fifor cere consultarea oamenilor
Deputatul PSD spune că viitorul unei localități nu poate fi hotărât doar după numărul de locuitori. Înainte de orice schimbare, autoritățile ar trebui să analizeze câți bani are fiecare comună, cum a evoluat populația, ce posibilități de dezvoltare există și cât de ușor pot ajunge oamenii la școli, spitale sau alte instituții.
Fifor consideră că trebuie ținut cont și de particularitățile fiecărei zone, inclusiv de comunitățile care au o identitate puternică și care nu vor să își piardă reprezentarea locală. El cere ca locuitorii să fie consultați și să știe exact ce avantaje și ce dezavantaje ar aduce reforma. Totodată, insistă că primăriile trebuie să aibă mai multă libertate de decizie și resurse financiare, nu să depindă în continuare de București pentru fiecare proiect important.
PSD vrea reforma până în martie 2027. Sorin Grindeanu a anunțat comasarea localităților mici
Declarațiile lui Mihai Fifor vin la câteva zile după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul pregătește două reforme importante, pe care vrea să le propună premierului Luca Niculescu. Una dintre acestea privește reorganizarea administrativă, inclusiv comasarea localităților mici, iar cealaltă urmărește reducerea și reorganizarea unor instituții și companii de stat. Potrivit planului de reformă anunțat de Sorin Grindeanu, cele două măsuri ar trebui adoptate până în martie 2027, prin angajarea răspunderii Guvernului. Deocamdată, nu există o listă finală a comunelor care ar urma să fie comasate, iar forma exactă a reformei este încă în discuție.
Kelemen Hunor cere referendum înainte de comasarea localităților
Reforma administrativă a stârnit deja discuții între partidele aflate la guvernare. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, 28 octombrie, că schimbările trebuie pregătite cu atenție și că oamenii din comunitățile afectate trebuie consultați prin referendum. De altfel, Legea nr. 3/2000 prevede consultarea obligatorie a cetățenilor atunci când sunt propuse modificări ale limitelor teritoriale ale comunelor, orașelor sau județelor.
Tot miercuri, premierul Luca Niculescu a discutat cu reprezentanții consiliilor județene despre comasarea voluntară a localităților și despre folosirea mai eficientă a banilor publici. Pentru moment, însă, reforma se află în etapa discuțiilor și a pregătirii propunerilor, iar românii nu au primit încă o explicație clară despre localitățile care ar putea fi afectate și despre felul în care le-ar fi schimbată viața de zi cu zi.
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