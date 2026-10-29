Mihai Fifor cere schimbarea hărții administrative a României. Ce spune despre dispariția primăriilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 oct. 2026, 09:47

Deputatul PSD Mihai Fifor spune că România are nevoie de o schimbare majoră în felul în care sunt organizate comunele, orașele și județele. Social-democratul atrage atenția că țara funcționează încă după o organizare administrativă stabilită în 1968, deși între timp multe localități s-au depopulat, iar altele s-au dezvoltat foarte mult.

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