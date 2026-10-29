Kelemen Hunor cere creșterea pensiilor și salariilor în 2027: „Guvernul trebuie să găsească acei bani”
Kelemen Hunor, liderul UDMR
Pensiile și salariile bugetarilor trebuie majorate în 2027, după doi ani în care veniturile au fost înghețate, susține președintele UDMR, Kelemen Hunor. Liderul formațiunii îi cere Guvernului să găsească banii necesari pentru indexarea veniturilor cu rata inflației din 2025, astfel încât românii să poată recupera măcar o parte din puterea de cumpărare pierdută în urma scumpirilor, conform Realitatea PLUS.
În același timp, Kelemen Hunor transmite că UDMR nu va susține nicio nouă majorare de taxe și impozite, considerând că populația și firmele nu mai pot suporta cheltuieli suplimentare. Declarațiile au fost făcute miercuri, 28 octombrie, în Parlament, în contextul pregătirii bugetului de stat pentru anul viitor.
Kelemen Hunor cere Guvernului să găsească bani pentru pensii și salarii. Veniturile trebuie indexate în 2027
Președintele UDMR consideră că Guvernul trebuie să găsească o soluție pentru creșterea veniturilor pensionarilor și ale angajaților din sistemul public, după o perioadă în care scumpirile au redus puterea de cumpărare a românilor. Kelemen Hunor a explicat că nu este vorba despre majorări suplimentare sau despre creșteri spectaculoase ale veniturilor, ci despre aplicarea indexării în funcție de inflația înregistrată în 2025.
În opinia sa, această măsură este necesară pentru ca pensionarii și bugetarii să nu piardă în continuare din valoarea reală a banilor pe care îi primesc lunar. Liderul UDMR susține că identificarea fondurilor necesare este responsabilitatea Executivului, iar soluțiile trebuie prezentate odată cu proiectul bugetului pentru anul 2027.
UDMR refuză majorarea taxelor și impozitelor. Kelemen Hunor spune că românii nu mai pot suporta alte scumpiri
Pe lângă solicitarea de indexare a veniturilor, Kelemen Hunor a transmis un mesaj ferm privind politica fiscală pentru anul viitor. Liderul UDMR spune că formațiunea pe care o conduce nu va susține nicio nouă creștere de taxe și impozite, indiferent de soluțiile pe care Guvernul le-ar putea propune pentru acoperirea cheltuielilor bugetare. Acesta consideră că populația și mediul de afaceri au ajuns la limita suportabilității, după majorările de taxe și scumpirile din ultimii ani.
Kelemen Hunor a explicat că Executivul poate propune modificări fiscale prin ordonanțe de urgență, proiecte de lege sau asumarea răspunderii, însă UDMR nu va oferi sprijin parlamentar pentru măsuri care presupun taxe mai mari. Poziția sa vine după ce liderul formațiunii a avertizat deja că majorarea taxelor în 2027 ar fi o decizie greșită, în condițiile economice actuale.
Kelemen Hunor propune o nouă lege a salarizării. Costurile ar putea ajunge la 12 miliarde de lei
Liderul UDMR consideră că, în loc să aplice doar o indexare generală a salariilor bugetarilor, Guvernul ar trebui să profite de această ocazie pentru a corecta și diferențele dintre veniturile angajaților din instituțiile publice. Kelemen Hunor propune adoptarea unei noi legi a salarizării unitare, prin care salariile să fie stabilite după reguli mai clare și mai echilibrate.
Acesta estimează că aplicarea măsurilor ar necesita între 10 și 12 miliarde de lei, o sumă apropiată de cea care ar fi cheltuită oricum pentru indexarea salariilor. În opinia sa, dacă statul alocă acești bani fără să schimbe actualul sistem, diferențele salariale vor rămâne, iar problemele existente vor fi amânate. Tocmai de aceea, liderul UDMR consideră că noua lege ar trebui adoptată înainte de prezentarea bugetului pentru anul viitor.
Ce se întâmplă cu pensiile în 2027. Guvernul pregătește reluarea indexării după doi ani de înghețare
Indexarea pensiilor este una dintre măsurile prevăzute în programul de guvernare al Cabinetului Luca Niculescu pentru perioada 2026-2028. Documentul prevede reluarea majorărilor din 2027, după ce indexările anuale nu au fost aplicate în 2025 și 2026. Ministrul Muncii, Florin Manole, a susținut în ultimele zile că pensiile trebuie actualizate potrivit formulei legale, estimând un efort bugetar de aproximativ 9,5-9,6 miliarde de lei.
De cealaltă parte, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a atras atenția că orice creștere trebuie susținută de resurse financiare disponibile. Procentul exact al majorării nu a fost încă stabilit, iar decizia finală va depinde de modul în care va fi construit bugetul pentru anul viitor. Pentru pensionari, miza este importantă, deoarece doi ani fără indexare au însemnat o scădere a puterii de cumpărare, în condițiile în care prețurile alimentelor, serviciilor și utilităților au continuat să crească.
Bugetul pentru 2027, decisiv pentru veniturile românilor. Când vor afla pensionarii dacă primesc bani în plus
Kelemen Hunor a explicat că răspunsul privind banii disponibili pentru pensii și salarii nu va veni odată cu rectificarea bugetară din acest an, deoarece aceasta privește cheltuielile și veniturile aferente lui 2026. În schimb, proiectul bugetului pentru 2027 va arăta dacă Guvernul poate finanța indexările și ce sume vor fi alocate pentru fiecare categorie de beneficiari.
Executivul trebuie să găsească un echilibru între creșterea veniturilor populației, continuarea investițiilor și reducerea deficitului bugetar, fără să depășească limitele de cheltuieli asumate. În acest context, solicitarea UDMR pune presiune pe autorități să prezinte cât mai repede soluțiile financiare pentru anul viitor. Deocamdată, majorarea pensiilor și a salariilor rămâne în etapa de pregătire a bugetului, iar românii așteaptă să afle când și cu cât le-ar putea crește veniturile.
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