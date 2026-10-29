Kelemen Hunor cere creșterea pensiilor și salariilor în 2027: „Guvernul trebuie să găsească acei bani”

Publicat 29 oct. 2026, 08:19 Sursă Realitatea PLUS

Pensiile și salariile bugetarilor trebuie majorate în 2027, după doi ani în care veniturile au fost înghețate, susține președintele UDMR, Kelemen Hunor. Liderul formațiunii îi cere Guvernului să găsească banii necesari pentru indexarea veniturilor cu rata inflației din 2025, astfel încât românii să poată recupera măcar o parte din puterea de cumpărare pierdută în urma scumpirilor, conform Realitatea PLUS.

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