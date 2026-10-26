Kelemen Hunor avertizează Guvernul: Majorarea taxelor în 2027 ar fi „sinucigașă”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 oct. 2026, 22:33

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat luni seară că formațiunea pe care o conduce nu va susține majorarea taxelor și impozitelor în 2027, avertizând că o astfel de măsură ar reprezenta o „decizie sinucigașă”.

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