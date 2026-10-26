Kelemen Hunor avertizează Guvernul: Majorarea taxelor în 2027 ar fi „sinucigașă”
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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat luni seară că formațiunea pe care o conduce nu va susține majorarea taxelor și impozitelor în 2027, avertizând că o astfel de măsură ar reprezenta o „decizie sinucigașă”.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că formațiunea sa nu va susține nicio creștere a taxelor și impozitelor în 2027. Liderul politic consideră că populația și mediul economic au ajuns la limita suportabilității fiscale și cere Guvernului să reducă cheltuielile publice și să stabilească mai clar prioritățile de investiții. Acesta se opune inclusiv unei noi majorări a impozitelor locale și schimbării modului de calcul al taxelor pe proprietate în funcție de valoarea de piață.
Kelemen Hunor respinge orice majorare a taxelor în 2027
Liderul UDMR a declarat, luni seară, la Digi24, că introducerea unor noi creșteri de taxe și impozite anul viitor ar reprezenta o decizie greșită din partea guvernanților. În opinia sa, cetățenii și companiile nu mai au suficiente resurse pentru a suporta o nouă povară fiscală.
Kelemen Hunor a precizat că partidul pe care îl conduce nu va susține majorări de taxe și impozite în 2027, indiferent de forma acestora.
„Eu cred că orice majorare pentru 2027, în partea impozitelor și a taxelor, este o decizie sinucigașă. Societatea, economia și cetățenii nu mai suportă, n-au de unde”, a declarat Kelemen Hunor la Digi24.
Acesta a avertizat că o asemenea măsură ar putea amplifica presiunea asupra populației și mediului economic.
„Deci eu cred că orice majorare ar fi o greșeală de neiertat pentru cei care guvernează. Noi nu vom susține, nu am susține creșterea taxelor, impozitelor în 2027, de niciun fel”, a adăugat președintele UDMR.
Impozitele locale nu ar trebui să crească din nou
Kelemen Hunor a criticat și perspectiva unei noi majorări a impozitelor locale în 2027. Potrivit acestuia, creșterile aplicate anterior au depășit așteptările multor contribuabili și au pus o presiune suplimentară asupra bugetelor familiilor.
Liderul UDMR consideră că autoritățile ar trebui să evite noi scumpiri fiscale la nivel local, în loc să transfere alte costuri către proprietari.
„Din punctul meu de vedere, nu trebuie crescute în 2027 taxele locale, impozitele locale. Au fost crescute anul trecut mult. Mult, mult peste așteptările oamenilor și mult peste suportabilitatea societății”, a afirmat acesta.
Ce spune Kelemen Hunor despre impozitarea proprietăților la valoarea de piață
Un alt subiect abordat de liderul UDMR a fost posibilitatea calculării impozitelor pe proprietate în funcție de valoarea de piață a imobilelor.
Kelemen Hunor consideră că aplicarea unui asemenea sistem ar ridica probleme, deoarece prețurile proprietăților diferă semnificativ de la o localitate la alta. În plus, acesta susține că administrațiile locale nu sunt pregătite să implementeze o astfel de metodă de calcul.
Liderul UDMR a afirmat că nici utilizarea grilelor notariale nu reprezintă, în opinia sa, o soluție potrivită în acest moment și a reiterat că impozitele locale nu ar trebui majorate în 2027.
Kelemen Hunor cere reducerea cheltuielilor statului
În locul unor noi creșteri de taxe, președintele UDMR consideră că Guvernul ar trebui să se concentreze asupra reducerii cheltuielilor publice și asupra unei utilizări mai eficiente a banilor disponibili.
Acesta a susținut că autoritățile trebuie să stabilească ce investiții sunt prioritare și unde pot fi făcute economii, înainte de a lua în calcul noi obligații fiscale pentru cetățeni și firme.
„Acum e perioada când statul trebuie să mai taie din cheltuieli și trebuie să prioritizeze investițiile”, a declarat Kelemen Hunor.
Poziția exprimată de liderul UDMR vine în contextul discuțiilor privind bugetul pentru 2027 și viitoarele măsuri fiscale. Acesta a transmis că partidul său nu va susține majorarea taxelor și impozitelor și că efortul de echilibrare a finanțelor publice ar trebui să înceapă prin controlul cheltuielilor statului.
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