Sebastian Ghiță ar putea pierde azilul în Serbia după înfrângerea lui Vucic în alegeri. Legăturile dintre regimul căzut și Ponta

Publicat 26 oct. 2026, 14:41 Actualizat 26 oct. 2026, 14:44 Sursă Realitatea PLUS

Mogulul Sebastian Ghiță tremură din toate încheieturile după prăbușirea regimului condus de Aleksandar Vucic în Serbia. În urmă cu aproape opt ani, puterea de la Belgrad, aflată în strânsă legătură și cu Victor Ponta, îi oferea azil politic controversatului afacerist român. Acum, odată cu resetarea violentă a scenei politice sârbe, statutul de azilant al fugarului atârnă de un fir de păr și riscă să fie revocat, ceea ce l-ar lăsa fără protecție și l-ar forța să revină în țară. Deși a scăpat de majoritatea dosarelor prin prescrierea faptelor, surse judiciare au declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că Ghiță este la un pas de noi probleme penale de proporții. Jurnaliștii Realitatea PLUS au cerut un punct de vedere de la Sebastian Ghiță, neprimind niciun răspuns până în acest moment.

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