Sebastian Ghiță ar putea pierde azilul în Serbia după înfrângerea lui Vucic în alegeri. Legăturile dintre regimul căzut și Ponta

Mogulul Sebastian Ghiță tremură din toate încheieturile după prăbușirea regimului condus de Aleksandar Vucic în Serbia. În urmă cu aproape opt ani, puterea de la Belgrad, aflată în strânsă legătură și cu Victor Ponta, îi oferea azil politic controversatului afacerist român. Acum, odată cu resetarea violentă a scenei politice sârbe, statutul de azilant al fugarului atârnă de un fir de păr și riscă să fie revocat, ceea ce l-ar lăsa fără protecție și l-ar forța să revină în țară. Deși a scăpat de majoritatea dosarelor prin prescrierea faptelor, surse judiciare au declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că Ghiță este la un pas de noi probleme penale de proporții. Jurnaliștii Realitatea PLUS au cerut un punct de vedere de la Sebastian Ghiță, neprimind niciun răspuns până în acest moment.
Sunt deja aproape 8 ani de zile de când Sebastian Ghiță se bucură de protecția autorităților sârbe, grație azilului politic acordat de reprezentanții regimului lui Aleksandar Vučić. La acea vreme, fugarul se victimiza și susținea că presa din România îl condamnase deja, chiar dacă încă beneficia de prezumpția de nevinovăție.
Ghiță nu ezita la acea vreme chiar să spună că autoritățile din Serbia s-ar fi îngrozit atunci când au văzut cazul său. Belgradul chiar a respins în 2018 cererea de extrădare formulată de România. Totul, în contextul în care Aleksandar Vučić avea o putere uriașă asupra întregului sistem din țară, ca premier și mai apoi președinte al Serbiei.
În același an în care Ghiță a reușit să fugă în Serbia, Victor Ponta a intrat în echipa lui Aleksandar Vučić (premier la acea vreme) drept consilier onorific.
Iar cu un an înainte ca mogulul să primească azil, fostul prim-ministru a primit și cetățenia sârbă, în aceeași zi precum actorul putinist Steven Seagal. Motivul principal, după cum a dezvăluit chiar Ponta, a fost faptul că a permis inundarea mai multor sate românești în 2014, pentru a salva Belgradul.
Legăturile lui Victor Ponta cu Aleksandar Vučić
Relația lui Ponta cu Vučić nu s-a limitat la acest episod. O investigație realizată de jurnaliștii BBC arată că în Serbia s-a desfășurat o amplă campanie de informații false în favoarea regimului, chiar în timpul alegerilor parlamentare anticipate. A fost implicată o firmă din România care a lucrat și pentru Ponta în campania din 2025. Patronul, Andrei Bușe, stabilit în Franța, a fost membru în echipa de campanie fostului premier.
Contracte în Serbia pentru firme fondate de Sebastian Ghiță
Legăturile dintre regimul Vučić și Sebastian Ghiță le-a făcut chiar Victor Ponta, în 2025. Fostul prim-ministru al României a recunoscut că s-a întâlnit cu Sebastian Ghiță la Belgrad. Victor Ponta se afla acolo pentru o întâlnire cu Donald Trump Jr., facilitată direct de Aleksandar Vučić.
Ponta a spus că Ghiță era prezent în același anturaj de acolo. În plus, este important de amintit faptul că firmele fondate de Sebastian Ghiță au obținut în repetate rânduri contracte publice în Serbia, în strânsă colaborare cu cercurile apropiate de Vučić. Doar una dintre înțelegeri, din 2017, viza soluții software în valoare de peste un milion de euro, pentru Ministerul de Finanțe de la Belgrad. Contracte importante au fost semnate și în 2012, 2013 și 2014.
Acum, odată cu prăbușirea lui Aleksandar Vučić, Sebastian Ghiță ar putea rămâne fără azil politic și ar putea fi nevoit să se întoarcă în România. Aici, spun sursele Realitatea PLUS, îl așteaptă mai multe dosare prăfuite care ar pute fi însă deschise în orice moment.