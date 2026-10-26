Rareș Bogdan, critică majorarea taxelor: „A fost o greșeală”. Ce spune despre gazele României

Europarlamentarul Rareș Bogdan a transmis în exclusivitate la Realitatea PLUS că PNL a greșit în momentul în care s-a instituit creșterea taxelor în România. În cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, acesta a adăugat că România poate deveni furnizorul de gaze numărul 1 din Uniunea Europeană, însă nu se exploatează nimic de 20 de ani.
Rareș Bogdan: „Creșterea taxelor a contractat economia”
Invitat în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat deciziile de majorare a taxelor, pe care le consideră o greșeală. Acesta a făcut referire la măsurile fiscale adoptate la sfârșitul anului 2024 și în prima jumătate a anului 2025, susținând că au afectat dezvoltarea economică a României.
Rareș Bogdan susține că România poate deveni principalul furnizor de gaze din Europa
Europarlamentarul a vorbit și despre resursele energetice ale României, criticând faptul că, în opinia sa, potențialul acestora nu a fost valorificat în ultimele două decenii. Rareș Bogdan consideră că țara noastră ar putea ajunge cel mai important furnizor de gaze pentru industria europeană, inclusiv pentru companiile din Italia, Austria și Germania.
„Noi nu exploatăm nimic de 20 de ani, am blocat tot”, a afirmat europarlamentarul.
Acesta a continuat, subliniind importanța pe care resursele naturale ar putea să o aibă pentru economia României.
Ce ar trebui să facă PNL pentru a recâștiga diaspora
În cadrul aceleiași emisiuni, Rareș Bogdan a fost întrebat și despre măsurile pe care Partidul Național Liberal ar trebui să le ia pentru a recâștiga încrederea românilor din diaspora.
„Să stea de vorbă cu oamenii, să înțeleagă nevoile lor”, a răspuns europarlamentarul.
Proiectul Neptun Deep și producția de gaze a României
Declarațiile lui Rareș Bogdan despre resursele energetice vin în contextul dezvoltării proiectului Neptun Deep din Marea Neagră, realizat de OMV Petrom și Romgaz. Potrivit calendarului anunțat de cele două companii, primele gaze ar urma să intre în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027. La capacitate maximă, proiectul ar urma să producă aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale anual, cu investiții estimate la 4 miliarde de euro. Exploatarea Neptun Deep ar putea dubla producția de gaze a României, consolidând poziția țării pe piața energetică europeană.