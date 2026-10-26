Rareș Bogdan, critică majorarea taxelor: „A fost o greșeală”. Ce spune despre gazele României

Publicat 26 oct. 2026, 10:29 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul Rareș Bogdan a transmis în exclusivitate la Realitatea PLUS că PNL a greșit în momentul în care s-a instituit creșterea taxelor în România. În cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, acesta a adăugat că România poate deveni furnizorul de gaze numărul 1 din Uniunea Europeană, însă nu se exploatează nimic de 20 de ani.

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