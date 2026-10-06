România, cel mai mare producător de gaze din Europa, ar putea apela la importuri după startul Neptun Deep

Publicat 6 oct. 2026, 09:39 Actualizat 6 oct. 2026, 09:43

România își va dubla producția de gaze naturale după atingerea capacității maxime a proiectului Neptun Deep din Marea Neagră, însă chiar și cel mai mare producător de gaze din Europa ar putea recurge la importuri în cazul unei ierni severe, potrivit unei analize realizate de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Distribuie articolul