Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 nov. 2026, 15:44

Guvernul a aprobat indexarea cu 6,5% a salariilor angajaților Transelectrica, cu aplicare de la 1 ianuarie 2027. Măsura vizează personalul cu contract individual de muncă, nu conducerea remunerată prin contracte de mandat, și vine la aproximativ doi ani de la ultima actualizare salarială.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre transelectrica