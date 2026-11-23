Guvernul a aprobat indexarea cu 6,5% a salariilor angajaților Transelectrica, cu aplicare de la 1 ianuarie 2027. Măsura vizează personalul cu contract individual de muncă, nu conducerea remunerată prin contracte de mandat, și vine la aproximativ doi ani de la ultima actualizare salarială.
Decizia este în concordanță cu prevederile contractului colectiv de muncă și urmărește protejarea puterii de cumpărare și păstrarea specialiștilor de care depinde funcționarea în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.
Dincolo de eticheta „salarii uriașe”, angajații Transelectrica sunt ingineri energeticieni, dispeceri, specialiști în protecții și automatizări, experți în mentenanță, proiectare și digitalizare. Munca și experiența lor sunt esențiale pentru administrarea celor aproximativ 9.000 de kilometri de rețea electrică de transport și pentru realizarea investițiilor strategice ale României.
Importanța acestor profesioniști este demonstrată de proiectele finalizate recent, precum instalațiile STATCOM de la Sibiu Sud și Bradu, în valoare de aproximativ 260 de milioane de lei, și modernizarea Stației Electrice Reșița, o investiție de 175,9 milioane de lei, fără TVA.
În primele nouă luni din 2026, achizițiile de imobilizări corporale și necorporale au ajuns la 714 milioane de lei, în creștere cu 91% față de perioada similară a anului trecut.
Provocările viitoare sunt și mai mari. Planul de dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport pentru perioada 2026-2035 prevede investiții de peste 12 miliarde de lei și include 117 lucrări, printre care modernizarea stațiilor, construirea de noi linii electrice, dezvoltarea interconexiunilor internaționale și digitalizarea infrastructurii.
Printre proiectele strategice se numără dezvoltarea Axului Banat, linia de 400 kV Suceava-Bălți, interconectarea cu Republica Moldova și investițiile necesare transportului energiei produse în Dobrogea. În paralel, compania implementează proiecte de digitalizare și modernizare cu finanțare europeană.
Toate aceste investiții presupun echipe bine pregătite, experiență tehnică și responsabilități care nu pot fi preluate cu ușurință de personal fără pregătire de specialitate.
În sectorul energetic, specialiștii se formează în ani de studiu, experiență practică și perfecționare continuă. Pierderea lor poate afecta atât activitatea operațională, cât și capacitatea companiei de a implementa proiecte complexe.
Prin urmare, indexarea salarială de 6,5% nu trebuie privită ca un privilegiu, ci în contextul responsabilităților angajaților, al evoluției prețurilor și al necesității de a păstra competențele esențiale pentru sistemul energetic.
Rețeaua energetică a viitorului nu se construiește doar cu bani, echipamente și tehnologii moderne, ci și cu oameni pregătiți și motivați. Păstrarea specialiștilor Transelectrica este o condiție importantă pentru realizarea investițiilor de miliarde de lei și pentru securitatea energetică a României.