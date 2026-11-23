Curtea de Apel București (CAB) urmează să se pronunțe astăzi asupra contestației formulate de DIICOT împotriva încheierii din 9 noiembrie, prin care judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a înlocuit arestul preventiv al lui Călin Georgescu cu arestul la domiciliu. Fostul judecător CSM Toni Neacșu atrage atenția asupra unei situații procedurale neobișnuite, în care două instanțe, în două faze diferite ale procesului penal, au dispus înlocuirea aceleiași măsuri preventive cu arestul la domiciliu.
Potrivit explicațiilor oferite de Toni Neacșu, problema juridică este dacă mai există un obiect al contestației DIICOT, în condițiile în care dosarul a trecut între timp din faza de urmărire penală în camera preliminară, iar judecătorul competent în această nouă etapă a verificat deja măsura arestului preventiv și a dispus, la rândul său, arestul la domiciliu.
Toni Neacșu: Contestația DIICOT ar putea să fi rămas fără obiect
Fostul judecător CSM explică faptul că încheierea din 9 noiembrie a fost pronunțată în faza de urmărire penală, însă pe 12 noiembrie Călin Georgescu a fost trimis în judecată, iar dosarul a ajuns la Tribunalul Ilfov, în camera preliminară. În această etapă, în baza articolului 207 din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară a verificat din oficiu legalitatea și temeinicia măsurii preventive, pe 18 noiembrie, și a dispus, la rândul său, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Și această încheiere a fost contestată de DIICOT, însă contestația nu are încă termen la Curtea de Apel București.
În opinia fostului judecător, se poate susține că instanța de apel nu mai are ce să soluționeze în privința primei încheieri, întrucât aceasta privește o etapă procesuală care s-a încheiat, iar controlul măsurilor preventive aparține acum judecătorului de cameră preliminară. Acesta din urmă s-a pronunțat deja asupra arestului preventiv, în urma unei verificări proprii.
Acesta arată că, dacă încheierea din 9 noiembrie ar deveni definitivă, ar apărea o altă problemă: măsura arestului la domiciliu ar fi dispusă pentru 30 de zile, potrivit regulilor aplicabile în faza urmăririi penale, deși dosarul se află deja în camera preliminară. În plus, o asemenea soluție ar interfera cu atribuțiile judecătorului care a verificat deja măsura preventivă în noua etapă procesuală.
Scenariul în care Călin Georgescu ar putea ieși din arest preventiv
Toni Neacșu prezintă însă și varianta contrară: Curtea de Apel București ar putea considera că încheierea din 9 noiembrie a fost pronunțată legal și că trebuie să soluționeze contestația DIICOT pe fond. Fostul judecător amintește că instanța a judecat contestația pe 20 noiembrie, după trimiterea în judecată, fără să ridice problema competenței, și a amânat doar pronunțarea.
În acest scenariu, dacă judecătorii CAB resping contestația procurorilor, încheierea Tribunalului București ar deveni definitivă și ar putea fi pusă imediat în executare. Călin Georgescu ar urma să fie plasat în arest la domiciliu, iar contestația formulată ulterior împotriva încheierii Tribunalului Ilfov ar ajunge să vizeze înlocuirea unei măsuri de arest preventiv care nu ar mai exista.
Ce se întâmplă dacă mandatul de arestare expiră pe 27 noiembrie
Un alt element important în acest dosar este termenul de 27 noiembrie, până la care este prelungit mandatul de arestare preventivă emis în faza de urmărire penală. Potrivit lui Toni Neacșu, dacă până la această dată nu va exista o hotărâre definitivă prin care să fie menținută măsura arestului preventiv, mandatul va expira, iar măsura va înceta de drept.
Fostul judecător subliniază că actualul Cod de procedură penală stabilește cine are competența de a verifica și controla măsurile preventive în fiecare fază a procesului, însă nu reglementează explicit situația în care o contestație începută în urmărirea penală ajunge să fie soluționată după trimiterea în judecată, în condițiile în care judecătorul din noua etapă s-a pronunțat deja asupra aceleiași măsuri.
Toni Neacșu: Cazul Călin Georgescu adună confuzii juridice și procedurale
În analiza sa, fostul judecător CSM consideră că dosarul lui Călin Georgescu a ajuns într-un punct procedural neobișnuit, în care există două încheieri de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, pronunțate de judecători diferiți, în faze procesuale distincte, fără ca vreuna dintre ele să fie definitivă și executorie.
Toni Neacșu face referire și la evoluțiile anterioare ale dosarului, invocând soluțiile pronunțate de instanțe, completele de divergență și succesiunea hotărârilor din cauză. În opinia sa, toate aceste elemente contribuie la caracterul atipic al situației juridice în care se află acum Călin Georgescu.
Decizia Curții de Apel București este importantă pentru situația juridică imediată a lui Călin Georgescu, însă soluționarea contestației DIICOT de la Tribunalul Ilfov rămâne, la rândul său, esențială pentru stabilirea măsurii preventive în camera preliminară.