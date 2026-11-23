Scris de Iulian Budusan Publicat: 23 nov. 2026, 10:48

Curtea de Apel București (CAB) urmează să se pronunțe astăzi asupra contestației formulate de DIICOT împotriva încheierii din 9 noiembrie, prin care judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a înlocuit arestul preventiv al lui Călin Georgescu cu arestul la domiciliu. Fostul judecător CSM Toni Neacșu atrage atenția asupra unei situații procedurale neobișnuite, în care două instanțe, în două faze diferite ale procesului penal, au dispus înlocuirea aceleiași măsuri preventive cu arestul la domiciliu.

Distribuie articolul