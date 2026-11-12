Mafia petrolului din Portul Constanța, în vizorul DIICOT. Familia Daraban, în scandalul tunului de milioane de euro

O adevărată caracatiță a afacerilor cu carburanți, cu ramificații internaționale și conexiuni în cercurile influente ale mediului de business din România, a intrat în atenția procurorilor DIICOT. Zeci de mii de tone de combustibil ar fi ajuns în țară prin Portul Constanța, folosind documente suspectate a fi falsificate, într-o presupusă schemă de fraudă fiscală al cărei prejudiciu s-ar ridica la zeci de milioane de euro. În centrul anchetei apare Gabriel Daraban, fratele șefului Camerei de Comerț și Industrie a României. Investigațiile vizează și conexiuni cu societăți din Elveția și Malta, dar și traseul și proveniența petrolului. O rețea cu ramificații peste granițe, ale cărei dimensiuni sunt acum investigate de procurorii DIICOT.
Gabriel Daraban, în schema anchetată de procurorii DIICOT
Procurorii antimafia au declanșat o amplă operațiune împotriva unei rețele de contrabandă cu produse petroliere din Portul Constanța. În centrul anchetei se află Gabriel Daraban, fratele președintelui Camerei de Comerț și Industrie a României. Potrivit anchetatorilor, aproximativ 66.000 de tone de produse petroliere ar fi fost introduse ilegal în România prin Portul Constanța, cu ajutorul unor documente false. Schema ar fi implicat activități de contrabandă și fraudă fiscală, prejudiciul estimat ridicându-se la aproape 80 de milioane de lei.
Gabriel Daraban, din poziția de director comercial al Oil Terminal, ar fi semnat documente false pentru a introduce pe piața din România, dar și pentru a livra către țările din regiune, produse petroliere fără plata taxelor aferente cantităților importate.
Procurorii au descoperit că, prin intermediul firmelor exportatoare din Elveția, Euronova Energies SA, cu sediul la Geneva, și ALKAGESTA LTD din Malta, în perioada 2023–2025, au fost exportate produse petroliere prin Oil Terminal, folosind documente false pentru evitarea obligațiilor fiscale.
Caracatița traficului petrolier ar fi capturat aproape întreaga piață de distribuție a carburanților din România. Una dintre cele mai importante companii distribuitoare de carburanți din țara noastră este deținută de guvernul azer, iar director general în perioada presupusului trafic cu produse petroliere era Hamza Karimov. Procurorii au descoperit că peste 136 de facturi și documente false ar fi fost livrate către compania condusă de acesta.
66.000 de tone de petrol, în schema anchetată de DIICOT
Procurorii antimafia au arătat că peste 66.000 de tone de carburanți au fost livrate către firma condusă de Karimov în decurs de doi ani, pe baza unor declarații de import falsificate. Prejudiciul cauzat doar în această speță se ridică la peste 45 de milioane de euro, prin fraude cu accize și TVA.
Jetfly HUB SRL, firma interpusă în circuitul petrolului
Procurorii DIICOT au reușit să documenteze faptul că între Oil Terminal, reprezentată de Gabriel Daraban, și distribuitorii de carburanți ar fi fost interpusă o firmă-fantomă, Jetfly HUB SRL, care deținea autorizația de import de carburanți, în condițiile în care firmele care introduceau produsele pe piață nu aveau această autorizație.
Ancheta procurorilor DIICOT a pornit după ce companiile exportatoare EURONOVA ENERGIES S.A. și ALKAGESTA LTD ar fi pus la punct o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent și care ar fi operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere.
Euronova Energies, conexiuni cu Rusia și proiecte în Portul Constanța
Potrivit presei din Republica Moldova, Euronova Energies ar fi pus la punct livrarea de produse petroliere din Rusia către regiunea separatistă Transnistria. Informațiile prezentate de presa de la Chișinău ar fi fost furnizate de serviciul secret SIS.
Compania are birouri în Dubai și Novi Sad și este condusă oficial de Stéphane Jovanovic, despre care se susține că ar fi interpusul lui Sebastian Ghiță.
În august 2024, Oil Terminal și Euronova Energies au semnat un acord pentru construirea unui nou terminal de bitum în Portul Constanța. Surse apropiate anchetei au declarat presei de investigații că proiectul ar fi fost pus la cale de Alin Niculae, Hamza Karimov și Sebastian Ghiță, care ar acționa prin intermediul unor persoane interpuse.
Contactat de jurnaliștii Realitatea PLUS, Hamza Karimov a susținut că nu știe despre ingineriile financiare din cadrul gigantului petrolier AZER.
Terminalul de bitum, afacerea care ridică noi semne de întrebare
Suspect este și modul în care a fost obținută autorizația de construire în Portul Constanța, în condițiile în care asemenea proiecte ar fi respinse din motive de securitate națională.
Firme-fantomă și offshore-uri în afacerea petrolului
Proiectul terminalului de bitum din Portul Constanța se află în etapa de selecție a constructorului. Această fază a demarat după ce compania elvețiană Euronova Energies SA a predat forma finală a proiectului tehnic către operatorul portuar de stat Oil Terminal.
Alkagesta și circuitul motorinei aduse din Libia
În același timp, prin intermediul offshore-ului din Malta, motorina adusă din Libia ar fi fost introdusă pe piața din România fără plata taxelor vamale și a accizelor. România importa aproximativ 8% din petrolul necesar pieței interne din Libia.
Alkagesta este o companie globală de tranzacționare de energie și materii prime, înființată în 2018 în Malta și condusă de omul de afaceri azer Orkhan Rustamov, despre care se susține că se află în strânsă legătură cu Hamza Karimov.
Alin Niculae, în circuitul produselor petroliere
În această schemă infracțională de spălare a petrolului și introducere a acestuia pe piața europeană prin Oil Terminal s-ar afla și Alin Niculae, prin intermediul unui antrepozit fiscal din Elveția. Potrivit surselor, Niculae ar fi preluat cantități uriașe de produse petroliere pentru firmele sale din Oil Terminal și ar fi obținut documente de import prin punctul de lucru din Elveția.
Contactat de jurnaliștii Realitatea PLUS, Alin Niculae a transmis că nu are nicio afacere în Elveția și nicio relație de afaceri cu Sebastian Ghiță.
Gruia Stoica și transportul carburanților din Constanța
Mai mult, lanțul de distribuție al carburanților proveniți de la Oil Terminal ar fi completat de omul de afaceri Gruia Stoica, care, prin companiile sale feroviare, ar asigura livrarea carburanților. Sursele Realitatea PLUS au declarat că vagoanele-cisternă deținute de Gruia Stoica transportă inclusiv carburanți către Ucraina.
Familia Daraban, numitorul comun al afacerilor din Portul Constanța
Întreaga presupusă mafie petrolieră din Portul Constanța ar avea un numitor comun: familia Daraban. Sub tutela Camerei de Comerț și Industrie a României și cu presupusa protecție politică, afacerile de sute de milioane de euro ar fi reunite în jurul lui Mihai Daraban.
Parchetul European, întrebări despre intervenția Laurei Codruța Kövesi
Un asemenea trafic de produse petroliere prin Portul Constanța, cu încălcarea flagrantă a legislației europene, ar fi aproape imposibil să treacă neobservat de Parchetul European. Astfel, se ridică întrebarea: de ce Laura Codruța Kövesi, din poziția de șefă a EPPO, nu a intervenit într-un asemenea caz, în condițiile în care interesele și directivele Uniunii Europene ar fi fost vădit prejudiciate?