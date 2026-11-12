Sectorul 4 începe lucrările la cel de-al treilea pasaj rutier de pe inelul median al Capitalei. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, împreună pentru o nouă investiție majoră

Publicat 12 nov. 2026, 20:05 Actualizat 12 nov. 2026, 20:06

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat joi, 12 noiembrie a.c., începerea lucrărilor la un nou pasaj rutier, de data asta unul subteran, ce va fi construit la intersecția Șoselei Olteniței cu Șoseaua Vitan-Bârzești și strada Sergent Ion Iriceanu. Acesta este cel de-al treilea pasaj realizat de administrația Sectorului 4 pe inelul median de circulație al Bucureștiului, după Pasajul Europa Unită, dat în folosință în anul 2023, și Pasajul Apărătorii Patriei, ale cărui lucrări sunt aproape de finalizare.

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