Sectorul 4 începe lucrările la cel de-al treilea pasaj rutier de pe inelul median al Capitalei. Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, împreună pentru o nouă investiție majoră

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat joi, 12 noiembrie a.c., începerea lucrărilor la un nou pasaj rutier, de data asta unul subteran, ce va fi construit la intersecția Șoselei Olteniței cu Șoseaua Vitan-Bârzești și strada Sergent Ion Iriceanu. Acesta este cel de-al treilea pasaj realizat de administrația Sectorului 4 pe inelul median de circulație al Bucureștiului, după Pasajul Europa Unită, dat în folosință în anul 2023, și Pasajul Apărătorii Patriei, ale cărui lucrări sunt aproape de finalizare.
Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă organizate chiar pe Pasajul Apărătorii Patriei, în prezența primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Participarea celor doi edili a evidențiat importanța colaborării dintre administrația Sectorului 4 și Primăria Municipiului București pentru realizarea proiectelor majore de infrastructură.
Noua investiție va contribui la fluidizarea circulației într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din sudul Capitalei, prin separarea traficului rutier de tranzit de circulația de la suprafață și prin asigurarea continuității deplasării pe inelul median al Bucureștiului.
În aceste condiții, primarul Sectorului 4 a explicat că noul pasaj reprezintă continuarea unei strategii de dezvoltare a infrastructurii rutiere din sudul Capitalei, începută în urmă cu aproape un deceniu.
Din punct de vedere tehnic, noul pasaj va avea o lungime acoperită de 442 de metri și o lățime de aproximativ 20 de metri. Circulația se va desfășura pe câte două benzi pe fiecare sens, fiecare bandă având o lățime de 3,50 metri.
Înălțimea liberă pentru circulația autovehiculelor va fi cuprinsă între 5,20 și 5,50 metri, iar accesul se va realiza prin două rampe, fiecare cu o lungime de 140 de metri, la care se adaugă zonele de racordare de 46 de metri.
Pasajul va fi construit prin metoda TOP–DOWN, care permite executarea lucrărilor de sus în jos, în etape succesive, cu limitarea impactului asupra circulației de la suprafață. Structura va include pereți mulați din beton armat, o placă superioară și un radier, elemente proiectate pentru a asigura stabilitatea construcției și rezistența acesteia la presiunile exercitate de teren și de apele subterane.
Un element important al proiectului îl reprezintă integrarea infrastructurii de tramvai. În urma discuțiilor dintre administrația Sectorului 4 și Primăria Capitalei, soluția inițială a fost modificată pentru a permite menținerea căii de tramvai la suprafață, într-un culoar central separat structural de pasajul subteran.
Astfel, traficul rutier de tranzit va fi preluat în subteran, în timp ce transportul public de suprafață va putea funcționa independent de circulația prin pasaj.
Noua construcție va fi dotată cu sisteme moderne de iluminat LED, ventilație mecanică, supraveghere video, monitorizare și evacuare a apelor pluviale. La suprafață vor fi amenajate trotuare noi, cu lățimi cuprinse între 2,50 și 3 metri, iar proiectul prevede și posibilitatea realizării unor piste pentru biciclete și a unor zone verzi, în funcție de disponibilitatea terenurilor necesare.
Având în vedere amplasamentul și complexitatea lucrărilor, construirea pasajului va presupune instituirea unor restricții temporare de circulație, organizate în două etape.
În prima etapă, restricțiile vor afecta prima bandă de circulație și zona de parcare de pe strada Sergent Ion Iriceanu, pe sensul dinspre Sectorul 4 către Sectorul 3. Totodată, vor fi afectate trotuarul și prima bandă de circulație de pe Șoseaua Vitan-Bârzești, în dreptul unității militare, precum și scuarul central de pe strada Sergent Ion Iriceanu.
După două săptămâni, restricțiile vor fi extinse pe Șoseaua Vitan-Bârzești, unde vor viza primele două benzi de circulație și trotuarul, pe sensul dinspre Sectorul 3 către Sectorul 4.
Important este faptul că, în ambele etape, vor fi asigurate câte două benzi de circulație pe fiecare sens, precum și circulația pietonală. De asemenea, accesul la unitatea militară și la unitatea de pompieri va rămâne liber pe întreaga perioadă a acestor intervenții.
În privința restricțiilor de circulație ce urmează a fi instituite, primarul Daniel Băluță a subliniat că experiența acumulată în cadrul proiectelor anterioare va fi valorificată pentru reducerea disconfortului provocat de lucrări.
Prezent la eveniment, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a subliniat că realizarea proiectelor majore de infrastructură presupune colaborarea firească dintre administrațiile locale, indiferent de apartenența politică a celor care le conduc.
Acesta a explicat că noul pasaj reprezintă inclusiv rezultatul armonizării unor viziuni inițial diferite, proiectul fiind modificat pentru a integra și infrastructura destinată transportului public pe șine.
Edilul Capitalei a evidențiat, totodată, importanța noului pasaj pentru fluidizarea traficului pe inelul median și a apreciat implicarea administrației Sectorului 4 în realizarea unor asemenea investiții.
La rândul său, Daniel Băluță a insistat asupra nevoii de continuitate a investițiilor și de cooperare administrativă, în beneficiul tuturor locuitorilor Capitalei.
Prin realizarea noului pasaj subteran de la intersecția Șoselei Olteniței cu Șoseaua Vitan-Bârzești și strada Sergent Ion Iriceanu, administrația Sectorului 4 continuă programul de dezvoltare a infrastructurii rutiere din sudul Bucureștiului, în beneficiul tuturor celor care tranzitează această parte a Capitalei.
Alături de Pasajul Europa Unită și de Pasajul Apărătorii Patriei, noua investiție va contribui la crearea unui traseu rutier mai fluent pe inelul median, la reducerea conflictelor de trafic și la îmbunătățirea mobilității urbane.