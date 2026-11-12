Rezultate Loto 6/49 azi, joi 12 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40 și Noroc

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 12 nov. 2026, 19:47

Loteria Română a organizat joi, 12 noiembrie 2026, noi trageri la Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Numerele câștigătoare au fost extrase începând cu ora 18:30. La tragerea de astăzi, reportul la categoria I a depășit 4,5 milioane de lei la Loto 6/49, în timp ce la Joker s-au pus în joc peste 1,56 milioane de lei.

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