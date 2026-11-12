Rezultate Loto 6/49 azi, joi 12 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40 și Noroc

Loteria Română a organizat joi, 12 noiembrie 2026, noi trageri la Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Numerele câștigătoare au fost extrase începând cu ora 18:30. La tragerea de astăzi, reportul la categoria I a depășit 4,5 milioane de lei la Loto 6/49, în timp ce la Joker s-au pus în joc peste 1,56 milioane de lei.
Mai jos sunt numerele extrase la toate cele șase jocuri, precum și reporturile anunțate înaintea tragerilor.
Numerele câștigătoare la Loto 6/49 azi
La tragerea Loto 6/49 de joi, 12 noiembrie 2026, numerele câștigătoare sunt:
4, 33, 20, 41, 39, 3
La categoria I, reportul anunțat înaintea extragerii a fost de peste 4,50 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 843.000 de euro.
Rezultate Joker azi
Numerele extrase joi la Joker sunt:
32, 40, 28, 18, 27 + 15
La categoria I, reportul a depășit 1,56 milioane de lei, adică peste 293.500 de euro.
Rezultate Loto 5/40 azi
La extragerea Loto 5/40 din 12 noiembrie 2026 au fost extrase următoarele numere:
19, 30, 34, 24, 14, 12
Înaintea tragerii, la categoria I era în joc un report de peste 444.200 de lei, echivalentul a peste 83.100 de euro.
Numerele de la Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Pe lângă jocurile principale, joi au avut loc extrageri și la Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Numerele câștigătoare sunt:
Noroc: 3 3 9 5 9 7 8
Super Noroc: 2 3 7 3 4 6
Noroc Plus: 8 7 6 7 5 5
La Noroc, reportul cumulat anunțat înaintea extragerii a fost de peste 977.800 de lei. La Noroc Plus, categoria I avea un report de peste 62.500 de lei, iar la Super Noroc, acesta depășea 534.700 de lei.
Report și fond de câștiguri
Înaintea tragerilor de joi, 12 noiembrie, Loteria Română anunțase următoarele reporturi la categoria I:
Loto 6/49: peste 4,50 milioane de lei;
Joker: peste 1,56 milioane de lei;
Loto 5/40: peste 444.200 de lei;
Noroc: report cumulat de peste 977.800 de lei;
Noroc Plus: peste 62.500 de lei;
Super Noroc: peste 534.700 de lei.
La tragerile de duminică, 8 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 21.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,63 milioane de lei. La Joker au fost obținute două premii de categoria a II-a, fiecare în valoare de 264.556,09 lei, cu bilete jucate la o agenție din Vaslui.
Tot duminică, la Noroc, un jucător a câștigat 1.031.352,24 de lei la categoria a II-a, cu un bilet jucat online. Un alt premiu, de 79.688,64 de lei, a fost câștigat la categoria a III-a, cu un bilet cumpărat din Suceava.
Cum verifici biletul Loto 6/49
Jucătorii pot verifica dacă au câștigat comparând numerele de pe bilet cu cele extrase la jocul la care au participat. Rezultatele oficiale sunt publicate pe site-ul Loteriei Române, în secțiunea dedicată fiecărui joc.
La Loto 6/49 există patru categorii de câștiguri: categoria I, pentru toate cele șase numere ghicite, categoria a II-a, pentru cinci numere, categoria a III-a, pentru patru numere și categoria a IV-a, pentru trei numere.
Biletele cumpărate din agențiile loto pot fi prezentate pentru verificare și validare la o unitate a Loteriei Române. Cei care au jucat online pot consulta rezultatele și situația participărilor în contul folosit la înregistrarea biletului.
Este important ca jucătorii să păstreze biletul original, deoarece acesta este documentul necesar pentru revendicarea unui eventual premiu.
Loteria Română organizează în mod obișnuit tragerile pentru Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus în fiecare joi și duminică, de la ora 18:30, în direct.
În zilele de tragere, jocurile se închid la ora 16:00 în agențiile loto și la ora 15:30 pentru participările online. Rezultatele sunt publicate după efectuarea extragerilor și pot fi consultate pe site-ul oficial al Loteriei Române.
Următoarea rundă obișnuită de extrageri este programată duminică, 15 noiembrie 2026.