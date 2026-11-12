Două TIR-uri s-au ciocnit în apropiere de Cernavodă. Un șofer a fost transportat la spital

Traficul de pe Autostrada A2 a fost afectat de un accident rutier produs joi, 12 noiembrie, la kilometrul 170. Două TIR-uri au intrat în coliziune, iar echipajele medicale au fost chemate de urgență.
Unul dintre conducătorii auto implicați în accident a fost rănit în urma impactului. Bărbatul a suferit un traumatism cranio-cerebral și a primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.
Pentru gestionarea intervenției au fost mobilizate trei echipaje de salvare: un echipaj SAJ de tip C2, unul SAJ B2 și un echipaj SMURD B.
Trafic îngreunat pe Autostrada A2, în zona Cernavodă
Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a produs pe sensul de deplasare Constanța – București, la kilometrul 165 al Autostrăzii A2, în apropiere de municipiul Cernavodă.
În urma coliziunii dintre cele două ansambluri de vehicule, circulația rutieră a fost îngreunată. Șoferii au putut circula doar pe banda a doua, în timp ce prima bandă a fost blocată pentru intervenția echipajelor și gestionarea situației.
Polițiștii au estimat că traficul urma să revină la normal după ora 13:00.