Două TIR-uri s-au ciocnit în apropiere de Cernavodă. Un șofer a fost transportat la spital

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 nov. 2026, 13:39

Traficul de pe Autostrada A2 a fost afectat de un accident rutier produs joi, 12 noiembrie, la kilometrul 170. Două TIR-uri au intrat în coliziune, iar echipajele medicale au fost chemate de urgență.

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