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Peste 550 de elevi din Motru, trimiși în online din cauza lipsei căldurii în școli. Ce măsuri sunt luate în calcul

Școală online/Foto: Profimedia

Școală online/Foto: Profimedia

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 nov. 2026, 12:02

Peste 550 de elevi din municipiul Motru urmează cursurile în format online, în contextul în care orașul nu mai beneficiază de căldură și apă caldă de mai multe luni, după închiderea Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA), în luna martie. Primarul Cosmin Morega a declarat, pentru Agerpres, că administrația locală pregătește instalarea unor minicentrale termice la cinci instituții de învățământ, investiția fiind estimată la 7,9 milioane de lei.

Situația a stârnit nemulțumirea mai multor părinți, care au reclamat în mediul online faptul că elevii sunt nevoiți să învețe în frig. În replică, primarul municipiului Motru a afirmat că furnizarea căldurii în oraș începea, în mod obișnuit, în jurul datei de 15-20 noiembrie și a precizat că autoritățile locale fac demersuri pentru rezolvarea problemei.

Acei părinți până la urmă au și nu prea au dreptate, niciodată căldura la Motru nu a început până în data de 15-20 noiembrie și, mai mult decât atât, acei părinți ar trebui să știe adevărul pur. (...) Interesul nostru este major pentru această investiție, la ora actuală colegii au primit luni toată documentația, proiectul pentru centrale la cele cinci instituții de învățământ, astăzi (joi - n.r.) cred că urmează să încarce documentația pentru licitație, deci practic mâine (vineri - n.r.) ar trebui să avem acel document care se vede deja în platformă pentru licitația lucrărilor,

a declarat joi, 12 noiembrie, Cosmin Morega, pentru Agerpres.

Cât costă montarea centralelor termice în școlile din Motru

Potrivit primarului, investiția pentru instalarea minicentralelor termice în cele cinci instituții de învățământ se ridică la 7,9 milioane de lei. Proiectul presupune adaptarea noilor echipamente la instalațiile existente în fiecare unitate, precum și amenajarea unor platforme betonate pe care vor fi amplasate containerele în care vor funcționa centralele.

Edilul a explicat că lucrările sunt complexe și necesită mai multe avize și autorizații, în funcție de particularitățile fiecărei clădiri.

Este o lucrare complexă, noi trebuie să adaptăm aceste minicentrale pe instalațiile existente, în funcție de mărimea și dimensiunile fiecărei instituții de învățământ, sunt minipompe pe care le atașăm în exterior, au trebuit mai multe avize obținute de către proiectant, noi am emis inclusiv autorizațiile de construire pentru acele platforme betonate unde vor veni niște minicontainere și vor fi amplasate în ele centralele, în funcție de mărimea fiecărei instituții, două-trei sau câte sunt necesare, a

a precizat Morega.

Edilul a mai spus că administrația locală a identificat o parte importantă din fondurile necesare, însă a fost nevoită să renunțe la alte investiții pentru a putea asigura finanțarea proiectului.

A fost vorba și de sume de bani importante pe care le alocăm de la bugetul local, avem oarecum o mare parte din bani, 5-6 milioane de lei, dar lucrarea este undeva la 7,9 milioane de lei, am renunțat la mai multe investiții pentru a face rectificările de buget,

a mai spus primarul

Primarul a precizat că instalarea centralelor pentru celelalte instituții publice, printre care primăria, Poliția Locală și Casa Multiculturală, reprezintă lotul al doilea al proiectului, aflat în prezent în faza de proiectare.

Este ușor să critici, dar este mai greu să faci, într-o perioadă oarecum scurtă, fiindcă nimeni nu vrea să ia în calcul că bugetul a fost aprobat și am putut să-l aplicăm prin luna a șasea, din luna a șasea până în luna a zecea a trebuit să facem toate aceste demersuri

a declarat Cosmin Morega.

Cum se desfășoară cursurile în lipsa căldurii

Fiecare unitate de învățământ a decis, împreună cu structurile de conducere și părinții, cum va organiza activitatea în perioada următoare. Unele școli au ales să reprogrameze săptămânile „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, în timp ce alte instituții au optat pentru desfășurarea cursurilor online sau pentru menținerea activității cu modificări de program.

Potrivit primarului, Liceul Tehnologic a trecut în sistem online începând cu 11 noiembrie. La Școala Gimnazială nr. 1, o propunere de organizare a cursurilor în alt format nu a fost acceptată de părinți, astfel că majoritatea elevilor continuă să meargă la școală, cu excepția a două clase pregătitoare, care au trecut în online.

În cazul Școlii Gimnaziale „George Coșbuc”, administrația locală așteaptă decizia conducerii privind desfășurarea activității.

Fiecare școală în parte a decis, împreună cu forurile de conducere, cu părinții, cum vor funcționa în următoarea perioadă. Unii au ales să aibă «Săptămâna verde» sau «Școala altfel» în această perioadă, au decalat-o din vară în toamnă, Liceul Tehnologic a mers pe varianta ca de pe data de 11 noiembrie să intre în online, la Școala Gimnazială nr. 1 s-a încercat o variantă și părinții nu au fost de acord și practic se merge la școală și doar două clase pregătitoare au intrat în online, la «Coșbuc» încă așteptăm să vedem ce decid dumnealor, dacă micșorează orele, continuă, merg în altă formă în această perioadă, fiindcă este decizia dumnealor,

a arătat primarul.

În ceea ce privește grădinițele, edilul a precizat că unele unități au găsit soluții temporare pentru încălzire, folosind aparate electrice, reșouri și aparate de aer condiționat. La grădinița catolică există deja o centrală termică instalată în urmă cu mai mulți ani.

Referitor la termenul de finalizare a lucrărilor, primarul a spus că și-ar fi dorit ca instalarea centralelor să dureze o lună, însă proiectanții au estimat inițial un interval de 12 luni. În urma discuțiilor, termenul a fost redus la șase luni, existând însă riscul ca anumite echipamente să nu fie disponibile imediat pe piață.

Ce soluții au fost găsite pentru încălzirea spitalului și a instituțiilor publice

Spitalul Municipal Motru beneficiază deja de un sistem propriu de încălzire. Anul trecut, aici au fost instalate două centrale pe gaz, care funcționează în paralel, în funcție de necesarul de căldură.

La spital am avut de anul trecut o investiție majoră, unde am montat centrale pe gaz, am avut zeci de reclamații pentru acest lucru, că am făcut eu investiție la spital, și acum se pare că e benefică. Avem două centrale pe gaz montate anul trecut și puse în funcțiune, care merg în paralel, când una, când amândouă, depinde de necesar,

a explicat Cosmin Morega.

În celelalte instituții publice, încălzirea se realizează în prezent cu ajutorul aparatelor electrice și al sistemelor de aer condiționat, temperaturile din încăperi fiind de aproximativ 18-19 grade Celsius.

Primarul a precizat că administrația locală ia în calcul inclusiv reducerea programului de lucru, în funcție de temperaturile exterioare și de evoluția lucrărilor pentru instalarea noilor centrale.

Până se vor monta aceste centrale și la lotul doi - administrație, fiecare se încălzește pe parte electrică, cu aere condiționate la temperaturi mai scăzute, 18-19 grade în instituții, fiindcă nu avem altă variantă. Dacă va fi nevoie, vom decide la timpul respectiv, în funcție de temperaturile care vor apărea, să reducem programul de lucru, să venim mai târziu, nu la ora 8:00, să începem la ora 9:00, rămâne de văzut, în funcție de vreme și de cât de repede se vor mișca și cei care vor câștiga licitațiile,

mai spune șeful administrației locale.

Cum s-au descurcat locuitorii din Motru după oprirea sistemului centralizat de încălzire

Potrivit primarului, o parte dintre locuitori și-au instalat centrale termice individuale pe gaz, în timp ce alții au ales să se mute temporar în locuințele pe care le dețin în satele din apropierea municipiului.

Morega a afirmat că, în ultimele luni, peste zece firme specializate în montarea centralelor au lucrat în Motru, iar mii de apartamente au fost dotate cu sisteme individuale de încălzire. Totodată, operatorul regional de distribuție a gazelor naturale continuă extinderea rețelei acolo unde este necesar.

În Motru lucrează peste zece firme de montări centrale, s-a lucrat de 3-4-5 luni încontinuu, se lucrează și acum, atât operatorul regional de furnizare a gazului lucrează pentru a mai duce acolo unde este necesar rețeaua de gaz, s-au montat mii de centrale la apartamente. O parte din populație are alternativă, au alte locații, alte case în apropierea municipiului Motru, la satele din apropiere, iar cei care nu și-au montat sau nu au apucat să monteze centrale ori așteaptă firmele să le monteze, ori nu au dorit să monteze anul acesta, având alternativă,

a arătat primarul.

De ce a fost închisă UATAA Motru

Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA) Motru a fost debranșată de la Sistemul Energetic Național (SEN) la sfârșitul lunii martie. Decizia privind închiderea capacității care producea energie electrică în cogenerare, pe bază de cărbune, și furniza implicit agent termic și apă caldă populației fusese luată încă din perioada 2020-2021.

În martie, primarul Cosmin Morega declara tot pentru Agerpres că administrația locală nu fusese informată despre măsura care viza închiderea uzinei și a legat situația de prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Decizia s-a luat în urmă cu câțiva ani (...), când s-a aprobat acel PNRR cu trâmbițe și surle de către fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, și «părintele» acelui PNRR, domnul Ghinea, unde la jalonul 114 se vorbește clar despre UATAA și despre închiderea acestei capacități,

afirma edilul.

Acesta a explicat că autoritățile locale au aflat despre obligația de debranșare în urma unei înștiințări transmise de Comisia Europeană către ministerul de resort, în care erau menționate mai multe centrale pe bază de cărbune care trebuiau să dovedească încetarea activității până la sfârșitul lunii martie.

Astăzi, când vorbim, practic sunt efectele acelei decizii, decizie despre care, din păcate, într-un stat normal, am aflat abia în urmă cu câteva săptămâni, oarecum din greșeală, când la minister a apărut o înștiințare din partea Comisiei Europene, unde le spune clar, cu subiect și predicat, pentru simplul fapt că n-au închis mai multe centrale pe bază de cărbune care produc energie electrică, printre care Govora 3, 4, 5, Timișoara Sud, Drobeta și Motru, până la sfârșitul lunii martie să facă dovada efectivă, reală, cu documente, cu privire la debranșarea lor de la SEN, ridicarea licențelor unde este cazul și a altor avize,

declara Cosmin Morega.

Primarul a mai susținut că autoritățile locale nu au fost informate anterior cu privire la această măsură: „Noi ca primărie nu am fost informați niciodată de această măsură luată în urmă cu câțiva ani de zile”.

Furnizarea căldurii și a apei calde în municipiul Motru fusese sistată încă din luna februarie, când uzina înregistra datorii de peste 8,5 milioane de lei. Această sumă nu includea obligațiile stabilite prin deciziile de impunere ale Ministerului Mediului.

În martie, aproximativ 3.000 de elevi din Motru au fost nevoiți să participe la cursuri online din cauza situației, iar circa 4.000 de apartamente nu beneficiau de căldură și apă caldă. Totodată, datoriile asociațiilor de proprietari către uzină se ridicau la aproximativ 15 milioane de lei.

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