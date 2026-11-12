Peste 550 de elevi din Motru, trimiși în online din cauza lipsei căldurii în școli. Ce măsuri sunt luate în calcul

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 12 nov. 2026, 12:02

Peste 550 de elevi din municipiul Motru urmează cursurile în format online, în contextul în care orașul nu mai beneficiază de căldură și apă caldă de mai multe luni, după închiderea Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA), în luna martie. Primarul Cosmin Morega a declarat, pentru Agerpres, că administrația locală pregătește instalarea unor minicentrale termice la cinci instituții de învățământ, investiția fiind estimată la 7,9 milioane de lei.

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