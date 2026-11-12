Peste 550 de elevi din Motru, trimiși în online din cauza lipsei căldurii în școli. Ce măsuri sunt luate în calcul
Școală online/Foto: Profimedia
Peste 550 de elevi din municipiul Motru urmează cursurile în format online, în contextul în care orașul nu mai beneficiază de căldură și apă caldă de mai multe luni, după închiderea Uzinei de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA), în luna martie. Primarul Cosmin Morega a declarat, pentru Agerpres, că administrația locală pregătește instalarea unor minicentrale termice la cinci instituții de învățământ, investiția fiind estimată la 7,9 milioane de lei.
Situația a stârnit nemulțumirea mai multor părinți, care au reclamat în mediul online faptul că elevii sunt nevoiți să învețe în frig. În replică, primarul municipiului Motru a afirmat că furnizarea căldurii în oraș începea, în mod obișnuit, în jurul datei de 15-20 noiembrie și a precizat că autoritățile locale fac demersuri pentru rezolvarea problemei.
Cât costă montarea centralelor termice în școlile din Motru
Potrivit primarului, investiția pentru instalarea minicentralelor termice în cele cinci instituții de învățământ se ridică la 7,9 milioane de lei. Proiectul presupune adaptarea noilor echipamente la instalațiile existente în fiecare unitate, precum și amenajarea unor platforme betonate pe care vor fi amplasate containerele în care vor funcționa centralele.
Edilul a explicat că lucrările sunt complexe și necesită mai multe avize și autorizații, în funcție de particularitățile fiecărei clădiri.
Edilul a mai spus că administrația locală a identificat o parte importantă din fondurile necesare, însă a fost nevoită să renunțe la alte investiții pentru a putea asigura finanțarea proiectului.
Primarul a precizat că instalarea centralelor pentru celelalte instituții publice, printre care primăria, Poliția Locală și Casa Multiculturală, reprezintă lotul al doilea al proiectului, aflat în prezent în faza de proiectare.
Cum se desfășoară cursurile în lipsa căldurii
Fiecare unitate de învățământ a decis, împreună cu structurile de conducere și părinții, cum va organiza activitatea în perioada următoare. Unele școli au ales să reprogrameze săptămânile „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, în timp ce alte instituții au optat pentru desfășurarea cursurilor online sau pentru menținerea activității cu modificări de program.
Potrivit primarului, Liceul Tehnologic a trecut în sistem online începând cu 11 noiembrie. La Școala Gimnazială nr. 1, o propunere de organizare a cursurilor în alt format nu a fost acceptată de părinți, astfel că majoritatea elevilor continuă să meargă la școală, cu excepția a două clase pregătitoare, care au trecut în online.
În cazul Școlii Gimnaziale „George Coșbuc”, administrația locală așteaptă decizia conducerii privind desfășurarea activității.
În ceea ce privește grădinițele, edilul a precizat că unele unități au găsit soluții temporare pentru încălzire, folosind aparate electrice, reșouri și aparate de aer condiționat. La grădinița catolică există deja o centrală termică instalată în urmă cu mai mulți ani.
Referitor la termenul de finalizare a lucrărilor, primarul a spus că și-ar fi dorit ca instalarea centralelor să dureze o lună, însă proiectanții au estimat inițial un interval de 12 luni. În urma discuțiilor, termenul a fost redus la șase luni, existând însă riscul ca anumite echipamente să nu fie disponibile imediat pe piață.
Ce soluții au fost găsite pentru încălzirea spitalului și a instituțiilor publice
Spitalul Municipal Motru beneficiază deja de un sistem propriu de încălzire. Anul trecut, aici au fost instalate două centrale pe gaz, care funcționează în paralel, în funcție de necesarul de căldură.
În celelalte instituții publice, încălzirea se realizează în prezent cu ajutorul aparatelor electrice și al sistemelor de aer condiționat, temperaturile din încăperi fiind de aproximativ 18-19 grade Celsius.
Primarul a precizat că administrația locală ia în calcul inclusiv reducerea programului de lucru, în funcție de temperaturile exterioare și de evoluția lucrărilor pentru instalarea noilor centrale.
Cum s-au descurcat locuitorii din Motru după oprirea sistemului centralizat de încălzire
Potrivit primarului, o parte dintre locuitori și-au instalat centrale termice individuale pe gaz, în timp ce alții au ales să se mute temporar în locuințele pe care le dețin în satele din apropierea municipiului.
Morega a afirmat că, în ultimele luni, peste zece firme specializate în montarea centralelor au lucrat în Motru, iar mii de apartamente au fost dotate cu sisteme individuale de încălzire. Totodată, operatorul regional de distribuție a gazelor naturale continuă extinderea rețelei acolo unde este necesar.
De ce a fost închisă UATAA Motru
Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA) Motru a fost debranșată de la Sistemul Energetic Național (SEN) la sfârșitul lunii martie. Decizia privind închiderea capacității care producea energie electrică în cogenerare, pe bază de cărbune, și furniza implicit agent termic și apă caldă populației fusese luată încă din perioada 2020-2021.
În martie, primarul Cosmin Morega declara tot pentru Agerpres că administrația locală nu fusese informată despre măsura care viza închiderea uzinei și a legat situația de prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Acesta a explicat că autoritățile locale au aflat despre obligația de debranșare în urma unei înștiințări transmise de Comisia Europeană către ministerul de resort, în care erau menționate mai multe centrale pe bază de cărbune care trebuiau să dovedească încetarea activității până la sfârșitul lunii martie.
Primarul a mai susținut că autoritățile locale nu au fost informate anterior cu privire la această măsură: „Noi ca primărie nu am fost informați niciodată de această măsură luată în urmă cu câțiva ani de zile”.
Furnizarea căldurii și a apei calde în municipiul Motru fusese sistată încă din luna februarie, când uzina înregistra datorii de peste 8,5 milioane de lei. Această sumă nu includea obligațiile stabilite prin deciziile de impunere ale Ministerului Mediului.
În martie, aproximativ 3.000 de elevi din Motru au fost nevoiți să participe la cursuri online din cauza situației, iar circa 4.000 de apartamente nu beneficiau de căldură și apă caldă. Totodată, datoriile asociațiilor de proprietari către uzină se ridicau la aproximativ 15 milioane de lei.
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