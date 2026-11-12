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Educatie· 1 min citire

Sancțiuni ferme pentru violența în școli! Premierul Luca Niculescu anunță un plan pentru siguranța elevilor

Luca Niculescu

Luca Niculescu

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Scris deMădălina Cristea
Publicat12 nov. 2026, 09:20
SursăRealitatea PLUS

Premierul Luca Niculescu a anunțat, joi, că Guvernul va elabora un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli. Documentul va include măsuri concrete de prevenție, mecanisme de intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență. Șeful Executivului a transmis că elevii din România trebuie să fie și să se simtă în siguranță.

Premierul Luca Niculescu a participat, joi, 12 noiembrie, la reuniunea grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, constituit la nivelul Guvernului. Șeful Executivului a subliniat importanța dialogului între toți cei implicați, dar și necesitatea de a înțelege factorii și procesele care stau la baza acestui fenomen.

Premierul a precizat că propunerile formulate în cadrul reuniunii vor sta la baza unui plan integrat pentru creșterea siguranței în școli, care va stabili responsabilități clare pentru fiecare dintre cei implicați în prevenirea și combaterea violenței.

Sancțiuni ferme și intervenții rapide în cazurile de violență

Luca Niculescu a transmis că Guvernul este deschis propunerilor care pot fi puse în practică și care pot contribui la protejarea copiilor. Premierul a insistat asupra necesității unor măsuri concrete de prevenție, dar și a unor intervenții rapide atunci când apar acte de violență în unitățile de învățământ.

Luca Niculescu, premierul României.:

Suntem deschiși dialogului, încurajăm concretizarea propunerilor constructive și a măsurilor care, evident, pot fi aplicate și pe baza acestor contribuții vom face un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli care să stabilească responsabilități clare pentru toți cei implicați, să prevadă măsuri concrete de prevenție și mecanisme de intervenție rapide și sancțiuni ferme pentru actele de violență, pentru că copiii României trebuie să fie și trebuie să se simtă în siguranță.

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