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Educatie· 1 min citire
Sancțiuni ferme pentru violența în școli! Premierul Luca Niculescu anunță un plan pentru siguranța elevilor
Luca Niculescu
Publicat12 nov. 2026, 09:20
SursăRealitatea PLUS
Premierul Luca Niculescu a anunțat, joi, că Guvernul va elabora un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli. Documentul va include măsuri concrete de prevenție, mecanisme de intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență. Șeful Executivului a transmis că elevii din România trebuie să fie și să se simtă în siguranță.
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