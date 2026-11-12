Sancțiuni ferme pentru violența în școli! Premierul Luca Niculescu anunță un plan pentru siguranța elevilor

Publicat 12 nov. 2026, 09:20 Sursă Realitatea PLUS

Premierul Luca Niculescu a anunțat, joi, că Guvernul va elabora un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli. Documentul va include măsuri concrete de prevenție, mecanisme de intervenție rapidă și sancțiuni ferme pentru actele de violență. Șeful Executivului a transmis că elevii din România trebuie să fie și să se simtă în siguranță.

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