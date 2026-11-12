O nouă variantă COVID-19 se răspândește rapid în lume și a ajuns deja în Europa. Care sunt cele 8 simptome și cât de periculoasă este

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 12 nov. 2026, 07:47

O nouă variantă a coronavirusului, denumită PJ.2.1, atrage atenția cercetătorilor după ce a început să se răspândească în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Europa. Identificată pentru prima dată în Canada, în luna mai a acestui an, varianta a ajuns ulterior în Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă și în mai multe țări din Asia. Specialiștii analizează acum dacă aceasta ar putea declanșa un nou val de infectări și cât de bine sunt protejate persoanele care au deja imunitate.

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