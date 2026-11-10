Stresul la locul de muncă: 7 semne că te apropii de epuizare profesională și ce poți face pentru a preveni burnoutul

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 nov. 2026, 15:17

Somnul agitat, lipsa energiei, dificultățile de concentrare și pierderea motivației pot fi semne că stresul profesional îți afectează sănătatea. Descoperă cele șapte semnale ale epuizării la locul de muncă, cum le poți recunoaște la timp și ce măsuri poți lua pentru a preveni agravarea lor.

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