Peste 300 de copii, la Neurochirurgie după accidente cu trotinete. Unii au rămas în stare vegetativă

Publicat 6 nov. 2026, 07:55 Sursă Realitatea PLUS

Peste 300 de copii au ajuns, de la începutul anului 2026, la secția de Neurochirurgie a Spitalului „Marie Curie” din București, în urma accidentelor cu trotinete. Aproximativ jumătate dintre ei au avut nevoie de intervenții chirurgicale, au intrat în comă sau au rămas cu sechele grave. Medicii avertizează că numărul accidentelor a devenit o problemă serioasă, iar unele dintre victime nu își mai revin niciodată. La nivel național, 24 de persoane și-au pierdut viața în accidente cu trotinete electrice în decurs de 18 luni.

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