Peste 300 de copii, la Neurochirurgie după accidente cu trotinete. Unii au rămas în stare vegetativă

Peste 300 de copii au ajuns, de la începutul anului 2026, la secția de Neurochirurgie a Spitalului „Marie Curie” din București, în urma accidentelor cu trotinete. Aproximativ jumătate dintre ei au avut nevoie de intervenții chirurgicale, au intrat în comă sau au rămas cu sechele grave. Medicii avertizează că numărul accidentelor a devenit o problemă serioasă, iar unele dintre victime nu își mai revin niciodată. La nivel național, 24 de persoane și-au pierdut viața în accidente cu trotinete electrice în decurs de 18 luni.
Peste 300 de copii au ajuns la Neurochirurgie. Unii au rămas în stare vegetativă
Situația de la Spitalul „Marie Curie” din Capitală arată cât de grave pot fi consecințele accidentelor cu trotinete electrice, inclusiv pentru copiii foarte mici. Potrivit informațiilor prezentate într-o anchetă Observator din 4 noiembrie, peste 300 de minori au fost internați anul acesta la Neurochirurgie. Aproximativ jumătate dintre cazuri au presupus intervenții chirurgicale, comă sau sechele. Medicii spun că traumatismele craniene sunt printre cele mai periculoase leziuni, deoarece loviturile puternice la nivelul capului pot provoca hemoragii cerebrale și afectarea gravă a creierului.
În unele cazuri, echipele medicale reușesc să salveze viața copilului, însă acesta nu își mai recapătă starea de sănătate de dinaintea accidentului. Sunt pacienți care rămân cu probleme neurologice severe și au nevoie de îngrijire pe termen lung. Sorin Târnoveanu, șeful secției de Neurochirurgie de la Spitalul „Marie Curie”, a explicat că posibilitățile de recuperare sunt uneori foarte limitate, indiferent de eforturile medicilor.
Un copil de 6 ani a murit, deși purta cască de protecție
Printre cazurile care au marcat personalul medical se numără cel al unui băiețel de numai șase ani, care a murit în luna august, după un accident cu trotineta. Copilul purta cască de protecție, însă traumatismul cranian suferit a fost atât de grav încât medicii nu au reușit să îl salveze. Un alt pacient, adolescent, a ajuns la Terapie Intensivă după ce a pierdut controlul trotinetei din cauza unei denivelări a asfaltului. Impactul i-a provocat leziuni severe la nivelul capului, iar starea sa a necesitat supraveghere medicală permanentă.
Medicii de la Spitalul „Marie Curie” spun că în aproape fiecare gardă sunt aduși la Urgențe până la zece copii răniți în accidente cu trotinete. Unii prezintă fracturi deschise, alții traumatisme craniene sau leziuni multiple, iar intervențiile sunt dificile mai ales atunci când pacienții ajung în stare critică. Specialiștii atrag atenția că roțile mici ale trotinetelor și poziția în picioare a utilizatorului favorizează pierderea echilibrului și proiectarea acestuia pe asfalt în cazul unei opriri bruște sau al unui obstacol.
Peste 3.200 de accidente cu trotinete electrice și 24 de morți
Gravitatea fenomenului este confirmată și de statisticile Poliției Române, prezentate de Coaliția pentru Economia Digitală. Într-un interval de 18 luni, trotinetele electrice au fost implicate în 3.267 de accidente, soldate cu 24 de decese. Cele mai multe incidente au avut loc în cazul vehiculelor deținute de persoane fizice, care au fost implicate în 2.737 de accidente și 22 de decese. În schimb, trotinetele disponibile pentru închiriere prin aplicații au fost implicate în 530 de accidente, în urma cărora două persoane și-au pierdut viața.
Datele privind accidentele cu trotinete electrice sunt completate de situația raportată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București. Numai în perioada martie-august 2026, 242 de copii s-au prezentat la Urgențe după astfel de incidente. Dintre aceștia, 35% au necesitat internare, iar aproximativ 10% au ajuns la Terapie Intensivă cu leziuni grave. Majoritatea pacienților aveau între 10 și 15 ani, însă 8% dintre copiii accidentați nu împliniseră încă vârsta de zece ani.
Medicii cer reguli mai stricte. De la ce vârstă pot circula copiii cu trotinete electrice
În fața numărului mare de accidente, medicii solicită măsuri mai ferme pentru protejarea copiilor, inclusiv limitarea vitezei și respectarea regulilor privind vârsta minimă și echipamentul de protecție. Radu Spătaru, șeful secției de Ortopedie de la Spitalul „Marie Curie”, a atras atenția că accidentele grave au devenit frecvente în activitatea spitalului și că intervenția autorităților ar putea reduce numărul minorilor răniți.
Conform legislației rutiere, trotinetele electrice pot fi conduse pe drumurile publice numai de persoane care au împlinit 14 ani. Casca de protecție este obligatorie pentru cei sub 16 ani atunci când circulă pe carosabil, iar transportul pasagerilor este interzis. În București, Consiliul General a aprobat, pe 27 octombrie 2026, reguli suplimentare pentru trotinetele electrice închiriate. Acestea pot fi utilizate, în principiu, doar de persoane de cel puțin 18 ani, cu o excepție pentru minorii de minimum 16 ani care dețin permis de conducere pentru categoriile AM, A1 sau B1.