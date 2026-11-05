Tudorel Butoi, despre tentativa de răpire a copilului din Caracal. Avertisment privind riscul unei psihoze colective

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 nov. 2026, 16:13

Cazul presupusei tentative de răpire a unui băiat de 11 ani din Caracal trebuie analizat cu prudență, fără concluzii pripite și fără amplificarea temerilor în rândul populației. Este mesajul transmis de psihologul criminalist Tudorel Butoi, în exclusivitate la Realitatea, care atrage atenția asupra riscului ca informațiile apărute în spațiul public să alimenteze o stare de panică.

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