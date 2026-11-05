Tudorel Butoi, despre tentativa de răpire a copilului din Caracal. Avertisment privind riscul unei psihoze colective

Cazul presupusei tentative de răpire a unui băiat de 11 ani din Caracal trebuie analizat cu prudență, fără concluzii pripite și fără amplificarea temerilor în rândul populației. Este mesajul transmis de psihologul criminalist Tudorel Butoi, în exclusivitate la Realitatea, care atrage atenția asupra riscului ca informațiile apărute în spațiul public să alimenteze o stare de panică.
Specialistul consideră că asocierea incidentului cu alte evenimente petrecute în trecut în Caracal poate influența modul în care oamenii interpretează situația. În acest context, el vorbește despre un efect de acumulare a coincidențelor, care poate conduce la percepții exagerate asupra faptelor.
Tudorel Butoi explică de ce cazul din Caracal poate amplifica teama oamenilor
Psihologul criminalist susține că reacțiile publice trebuie înțelese și prin prisma încărcăturii emoționale pe care Caracalul o are în urma cazului Gheorghe Dincă. Reapariția unor informații despre un posibil incident care implică un copil poate reactiva temeri mai vechi și poate intensifica îngrijorarea comunității.
„Dragul meu, prieten, este un joc al coincidențelor. Coincidențele se hrănesc unele pe altele”, a explicat Tudorel Butoi, în intervenția sa la Realitatea.
Acesta a menționat că, din informațiile pe care le-a avut la dispoziție, băiatul ar fi primit anterior sfaturi din partea unei persoane apropiate să evite contactul cu necunoscuții. O asemenea educație preventivă, firească în opinia specialistului, ar putea influența felul în care un copil percepe și relatează o situație neobișnuită.
Butoi atrage atenția că interpretările trebuie făcute cu atenție, mai ales atunci când informațiile sunt incomplete, iar reacțiile emoționale pot lua amploare.
Avertismentul psihologului criminalist: „De aici până la a crea o psihoză de masă e un singur pas”
Tudorel Butoi consideră că răspândirea unor informații insuficient clarificate poate genera teamă colectivă și poate determina apariția unor interpretări care se îndepărtează de realitate.
„De aici până la a crea o psihoză de masă și de a-i face pe unii și pe alții să fie mai creativi către zona chiar a patologicului, e un singur pas”, a avertizat psihologul criminalist.
În opinia sa, amintirea unor cazuri grave din trecut, asociată cu informațiile despre incidentul din Caracal, poate contribui la construirea unor scenarii alarmante înainte ca ancheta să stabilească exact ce s-a întâmplat.
Ce spune Tudorel Butoi despre al treilea bărbat aflat în mașină
Un alt element asupra căruia s-a oprit specialistul este prezența unui al treilea bărbat în autoturismul implicat în incident. Potrivit informațiilor prezentate, acesta ar fi fost luat de pe drum, în zona localității Drăgănești.
Psihologul criminalist consideră că identificarea și audierea acestui bărbat ar putea aduce lămuriri suplimentare cu privire la împrejurările în care s-a produs evenimentul și la relațiile dintre persoanele implicate.
„Când o să fie identificat și terțul ăsta care a fost acolo, probabil omul o să spună că nu se cunoștea cu ăștia, n-aveau nimic de împreună și o să cadă această informație”, a declarat Tudorel Butoi la Realitatea.
Specialistul a insistat că eventualele concluzii trebuie să vină după verificarea tuturor informațiilor și identificarea persoanelor implicate, nu în urma speculațiilor apărute în spațiul public.
Apel la calm până la finalizarea verificărilor în cazul din Caracal
În final, Tudorel Butoi a cerut ca incidentul să nu fie transformat într-un motiv de panică generalizată și a subliniat importanța unei atitudini echilibrate până la clarificarea faptelor.
„Hai să fim echilibrați, calmi, să privim evenimentul și să așteptăm rezolvarea lui”, a transmis psihologul criminalist.
Acesta a amintit și de alte povești alarmante care au circulat de-a lungul timpului, inclusiv cele despre presupuse rețele care ar răpi persoane pentru prelevarea de sânge sau trafic de organe. În opinia sa, astfel de scenarii nu trebuie preluate și amplificate fără dovezi.
Mesajul lui Tudorel Butoi este unul de prudență: cazul copilului din Caracal trebuie lămurit prin verificări și informații confirmate, iar opinia publică trebuie să evite speculațiile până când autoritățile stabilesc circumstanțele incidentului.