Fostă contabilă a unei primării, suspectată că ar fi delapidat peste 81.000 de lei! Percheziții în Giurgiu, în cadrul Operațiunii JUPITER

Publicat 4 nov. 2026, 18:05 Actualizat 4 nov. 2026, 18:06

Descinderi ale polițiștilor în comuna Joița, județul Giurgiu, într-un dosar de delapidare în care este vizată o fostă angajată a administrației locale. Femeia, în vârstă de 50 de ani, este suspectată că ar fi transferat în mod nejustificat bani din conturile instituției publice către propriile conturi, dar și către cele ale altor trei persoane. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 81.580 de lei.

Distribuie articolul