Fostă contabilă a unei primării, suspectată că ar fi delapidat peste 81.000 de lei! Percheziții în Giurgiu, în cadrul Operațiunii JUPITER

Descinderi ale polițiștilor în comuna Joița, județul Giurgiu, într-un dosar de delapidare în care este vizată o fostă angajată a administrației locale. Femeia, în vârstă de 50 de ani, este suspectată că ar fi transferat în mod nejustificat bani din conturile instituției publice către propriile conturi, dar și către cele ale altor trei persoane. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 81.580 de lei.
Acțiunea a avut loc miercuri, 4 noiembrie, în cadrul Operațiunii JUPITER, desfășurată la nivel național pentru combaterea infracționalității economico-financiare, arată Breaking News Giurgiu.
Trei percheziții în comuna Joița, într-un dosar de delapidare
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Giurgiu, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară în localitatea Joița.
În același dosar au fost emise și patru mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la audieri pentru clarificarea împrejurărilor în care ar fi fost efectuate operațiunile financiare suspecte.
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2024-2025, o femeie de 50 de ani, care lucra la o instituție publică din comuna Joița, ar fi realizat mai multe transferuri de bani fără justificare legală.
Sumele ar fi fost direcționate din conturile instituției către contul său personal, dar și către conturile altor trei persoane: două femei și un bărbat, cu vârste cuprinse între 29 și 32 de ani. Și aceștia ar fi fost angajați ai aceleiași instituții.
Potrivit estimărilor anchetatorilor, prejudiciul produs prin aceste operațiuni ar fi de 81.580 de lei.
„În urma cercetărilor efectuate s-a constatat faptul că, în perioada 2024-2025, o femeie, de 50 de ani, din localitatea Joița, județul Giurgiu, în timp ce era angajată la o instituție din comuna anterior menționată, ar fi efectuat plăți nejustificate din contul instituției în conturile sale personale și în conturile a altor 3 persoane”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu.
Reacția primarului din Joița după descinderile polițiștilor
După apariția informațiilor despre anchetă, primarul comunei Joița, Alexandru Păun, a transmis un punct de vedere public, în care a precizat că administrația locală nu își asumă acțiunile presupuse ale fostei angajate.
Edilul a subliniat că femeia nu mai lucra în cadrul instituției începând cu data de 1 februarie 2025 și că eventualele responsabilități trebuie stabilite individual, de către autoritățile competente.
„Primăria Joița se delimitează în mod categoric de acțiunile sau demersurile întreprinse de fosta angajată în nume personal. Subliniem că responsabilitatea pentru acțiunile întreprinse în nume personal aparține exclusiv persoanei care le-a inițiat, acestea neputând fi atribuite instituției sau conducerii acesteia”, a transmis primarul Alexandru Păun, arată sursa citată mai sus.
Acesta a mai precizat că administrația locală își dorește să respecte principiile de integritate, transparență, legalitate și responsabilitate în gestionarea activității instituționale.
Primarul a făcut, totodată, apel la o informare corectă a cetățenilor și a reamintit că orice răspundere individuală trebuie stabilită în urma procedurilor legale, cu respectarea prezumției de nevinovăție.
Ancheta continuă pentru stabilirea întregului prejudiciu
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Giurgiu continuă cercetările pentru a reconstitui toate operațiunile financiare suspecte și pentru a stabili întreaga situație de fapt.
Anchetatorii urmăresc să clarifice modul în care au fost efectuate plățile, cine a beneficiat de sumele transferate și care sunt responsabilitățile fiecărei persoane implicate.
Cazul este instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale.