Rețea de prostituție coordonată de patru români în Marea Britanie. Un vecin vigilent a dat totul în vileag: cel puțin 16 femei au fost traficate

Publicat 2 nov. 2026, 13:56 Actualizat 2 nov. 2026, 13:58

O grupare de criminalitate organizată, formată din patru cetățeni români, care exploata sexual femei în mai multe localități din Marea Britanie, a fost destructurată în urma unei anchete declanșate de sesizarea unui vecin. Bărbatul a devenit suspicios după ce a observat un număr neobișnuit de mare de persoane care veneau la o locuință de pe o stradă liniștită din Newport, Țara Galilor. Acesta a început să monitorizeze vizitatorii și a transmis informațiile poliției.

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