Rețea de prostituție coordonată de patru români în Marea Britanie. Un vecin vigilent a dat totul în vileag: cel puțin 16 femei au fost traficate

O grupare de criminalitate organizată, formată din patru cetățeni români, care exploata sexual femei în mai multe localități din Marea Britanie, a fost destructurată în urma unei anchete declanșate de sesizarea unui vecin. Bărbatul a devenit suspicios după ce a observat un număr neobișnuit de mare de persoane care veneau la o locuință de pe o stradă liniștită din Newport, Țara Galilor. Acesta a început să monitorizeze vizitatorii și a transmis informațiile poliției.
Investigația a scos la iveală o rețea care ar fi funcționat timp de mai mulți ani și care avea legături în numeroase orașe britanice, de la Țara Galilor până în Scoția.
Cum a fost descoperită rețeaua de prostituție din Marea Britanie
Totul a pornit de la suspiciunile unui locuitor de pe Bishpool View, o stradă fără ieșire din Newport. Acesta a remarcat că la o anumită adresă ajungeau frecvent persoane necunoscute, într-un ritm care i s-a părut neobișnuit.
Vecinul a decis să țină o evidență a celor care intrau și ieșeau din imobil, după care a alertat autoritățile. Informațiile furnizate de acesta au contribuit la declanșarea investigației care a dus la identificarea unei grupări implicate în traficul de persoane și exploatarea sexuală a femeilor.
Potrivit informațiilor prezentate de procurori la Tribunalul Crown din Cardiff, gruparea era coordonată de patru români: George Filip, în vârstă de 45 de ani, soția sa, Ionela Filip, de 35 de ani, Leonard Bănică, de 41 de ani, și Alexandru Moco.
Cel puțin 16 femei, aduse în Marea Britanie pentru exploatare sexuală
Ancheta a arătat că, în intervalul iunie 2015 - octombrie 2022, cel puțin 16 femei au fost transportate în Regatul Unit din România și Franța, fiind ulterior exploatate prin prostituție.
Victimele erau mutate între mai multe localități, printre care Cwmbran, Hereford, Stoke-on-Trent, Aberdeen și Inverness. Prin această metodă, gruparea își extindea activitatea în diferite regiuni ale țării și reușea să atragă clienți din zone îndepărtate de Newport.
Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori și relatate de BBC, întreaga activitate era coordonată inclusiv prin intermediul unui telefon mobil, descoperit de polițiști în timpul perchezițiilor.
Cum atrăgeau clienții și cum erau gestionate câștigurile
Membrii rețelei se ocupau de promovarea serviciilor sexuale pe internet, publicând pe diferite platforme fotografii ale femeilor. Tot ei gestionau discuțiile cu potențialii clienți, rezervările și încasările.
De asemenea, gruparea administra conturi bancare prin care erau colectate plățile. Femeile erau transportate periodic în alte orașe, astfel încât activitatea să poată continua în mai multe zone ale Marii Britanii.
Procurorii au arătat că membrii grupării au obținut sume de ordinul sutelor de mii de lire sterline. O parte importantă din bani ar fi fost transferată ulterior în conturi offshore, pentru a ascunde proveniența câștigurilor.
Ce pedepse au primit cei patru români
În urma procesului desfășurat la Cardiff, cei patru inculpați au primit pedepse diferite, în funcție de implicarea fiecăruia în activitatea infracțională.
- George Filip, considerat unul dintre principalii coordonatori ai rețelei, a primit o pedeapsă cu închisoarea, urmând să execute până la jumătate din aceasta în detenție. La eliberare, va fi deportat.
- Leonard Bănică a fost condamnat la trei ani și nouă luni de închisoare. Și în cazul său a fost anunțată deportarea după executarea pedepsei.
- Alexandru Moco a primit un an și trei luni de închisoare. Potrivit informațiilor prezentate în instanță, acesta ar urma să fie eliberat imediat și deportat.
- Ionela Filip a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare.
Cazul a scos la iveală amploarea unei rețele care a exploatat femei timp de peste șapte ani, folosind mai multe localități din Marea Britanie pentru desfășurarea activităților ilegale.