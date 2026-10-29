Ucigașul Valentinei avea discernământ în momentul crimei. Doi bărbați, în centrul unei noi ipoteze

Publicat 29 oct. 2026, 18:10 Actualizat 29 oct. 2026, 18:14 Sursă Realitatea PLUS

Vlad Băltățeanu avea discernământ în momentul în care ar fi ucis-o pe Valentina, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-o valiză aruncată în râul Olt, anunță anchetatorii. Individul a fost expertizat psihiatric, însă neagă că a omorât-o pe iubita lui. Între timp, au ieșit la iveală noi dezvăluiri cutremurătoare. Avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familia victimei în instanță, susține că a primit fotografii în care apar doi bărbați care se chinuie să introducă trupul tinerei într-o valiză albastră.

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