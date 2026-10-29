Ucigașul Valentinei avea discernământ în momentul crimei. Doi bărbați, în centrul unei noi ipoteze

Vlad Băltățeanu avea discernământ în momentul în care ar fi ucis-o pe Valentina, tânăra de 28 de ani găsită fără suflare într-o valiză aruncată în râul Olt, anunță anchetatorii. Individul a fost expertizat psihiatric, însă neagă că a omorât-o pe iubita lui. Între timp, au ieșit la iveală noi dezvăluiri cutremurătoare. Avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familia victimei în instanță, susține că a primit fotografii în care apar doi bărbați care se chinuie să introducă trupul tinerei într-o valiză albastră.
Imaginile nu au fost făcute, momentan, publice. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.
Ipoteză șocantă în cazul Valentinei: imagini noi cu doi inculpați
Vlad Băltățeanu riscă ani grei de închisoare dacă va fi găsit vinovat pentru uciderea Valentinei. Medicii au stabilit că individul avea discernământ în momentul în care i-ar fi luat viața partenerei lui, din cauza geloziei. De altfel, acesta nu recunoaște crima macabră și spune că ar fi găsit-o pe tânără moartă în casă, moment în care s-ar fi speriat și a decis să scape de cadavru, spune individul.
Între timp, avocatul Cuculis spune că a primit fotografii care ar putea ridica noi semne de întrebare, însă avertizează că ele nu dovedesc cine a comis crima. Ar putea fi trimise de persoane care încearcă să mute atenția de la principalul suspect, Vlad Băltățeanu, spune el.
Potrivit avocatului, anchetatorii ar avea mai multe probe importante, inclusiv urme de sânge descoperite în locuință, pe saltea și în valiză, precum și probe biologice care ar putea lega suspectul de violențele asupra victimei. Toate aceste elemente, analizate împreună cu imaginile în care bărbatul ar apărea scoțând valiza din portbagaj și cu alte împrejurări ale cazului, ar contura acuzația împotriva acestuia.
Vlad Băltățeanu le-ar fi spus anchetatorilor că a găsit-o pe Valentina moartă și că, de teamă, i-a pus trupul într-o valiză, pe care a aruncat-o în Olt. Un prieten ar fi relatat, de asemenea, că bărbatul i-ar fi mărturisit că a lovit-o pe tânără cu o coadă de mătură. Bărbatul ar fi plecat ulterior în Elveția și a fost adus în România în urmă cu aproximativ o săptămână.
Trupul Valentinei a fost descoperit pe 22 septembrie, într-o valiză care plutea pe Olt, în apropierea barajului Ionești. Potrivit informațiilor prezentate despre anchetă, tânăra ar fi murit pe 21 septembrie, în urma unui șoc traumatic și hemoragic. Medicii legiști au identificat leziuni la cap, cinci coaste rupte și alte traumatisme.