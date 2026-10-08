Cum a ajuns trupul Valentinei într-o valiză, după moartea tinerei. Versiunea lui Vlad Băltățeanu: bărbatul nu recunoaște crima

Publicat 8 oct. 2026, 09:15 Sursă Realitatea PLUS

Răsturnare de situație în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză, în râul Olt. Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în dosar, ar fi negat în fața anchetatorilor că el i-a provocat moartea și ar fi venit cu o altă versiune despre ceea ce s-a întâmplat în locuință, conform Realitatea PLUS. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

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