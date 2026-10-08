Cum a ajuns trupul Valentinei într-o valiză, după moartea tinerei. Versiunea lui Vlad Băltățeanu: bărbatul nu recunoaște crima

Răsturnare de situație în cazul Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită moartă într-o valiză, în râul Olt. Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în dosar, ar fi negat în fața anchetatorilor că el i-a provocat moartea și ar fi venit cu o altă versiune despre ceea ce s-a întâmplat în locuință, conform Realitatea PLUS. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!
Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul ar fi susținut că a găsit-o pe Valentina deja fără viață în casă. Spune că s-ar fi speriat și că, în loc să anunțe Poliția, ar fi ascuns trupul tinerei într-o valiză, pe care ulterior ar fi transportat-o și aruncat-o în râul Olt.
Vlad Bălțățeanu neagă că el a ucis-o pe Valentina
Versiunea pe care ar fi prezentat-o în fața anchetatorilor schimbă însă ceea ce principalul suspect recunoaște și ceea ce neagă. Bălțățeanu nu ar contesta că trupul Valentinei a fost ascuns în valiză și aruncat ulterior în apă, însă susține că tânăra era deja moartă atunci când a găsit-o.
Declarațiile sale urmează să fie verificate de anchetatori și confruntate cu probele strânse în dosar. Bălțățeanu este principalul suspect în cazul morții tinerei și a fost cercetat pentru omor, iar pe numele său fusese emis un mandat de arestare preventivă în lipsă.
Ce i-ar fi povestit prietenului său despre ultima noapte a Valentinei
În paralel, un prieten al lui Vlad Bălțățeanu a făcut dezvăluiri despre discuțiile purtate cu acesta înainte să se predea în Elveția. Potrivit bărbatului, suspectul i-ar fi povestit că, în noaptea în care Valentina a murit, între cei doi ar fi izbucnit o ceartă. Prietenul susține că Vlad Bălțățeanu i-ar fi spus că a lovit-o pe Valentina mai întâi cu palma, iar apoi cu o coadă de mătură. Ulterior, bărbatul s-ar fi pus să doarmă, iar când s-ar fi trezit ar fi găsit-o pe tânără fără viață lângă el.
Bălțățeanu a fost adus în România din Elveția
Vlad Bălțățeanu a fost adus în România din Elveția pe 6 octombrie, după ce se predase autorităților din St. Gallen. La sosirea pe Aeroportul Otopeni, bărbatul a fost preluat sub escortă de polițiști și dus ulterior în Vâlcea.
Principalul suspect fusese dat în urmărire internațională după moartea Valentinei, iar pe numele său fusese emis un mandat de arestare preventivă în lipsă. Înainte de aducerea sa în țară, Bălțățeanu se predase autorităților din Elveția.
Valentina a fost găsită moartă într-o valiză, în râul Olt
Valentina Tănăsie avea 28 de ani și a fost găsită moartă în luna septembrie, trupul ei fiind ascuns într-o valiză aruncată în râul Olt. Potrivit datelor medico-legale, tânăra a avut parte de o moarte violentă, iar ancheta declanșată după descoperirea trupului l-a indicat pe Vlad Bălțățeanu drept principal suspect.