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Justitie· 2 min citire

Principalul suspect în uciderea Valentinei Tănăsescu s-a predat în Elveția. Tânărul a ascuns cadavrul într-o valiză și l-a aruncat în Olt

Vlad Băltățeanu și Valentina Tănăsescu

Vlad Băltățeanu și Valentina Tănăsescu

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 29 sept. 2026, 08:46

Principalul suspect în uciderea Valentinei Tănăsescu, tânăra găsită fără viață într-o valiză abandonată într-un râu, s-a predat autorităților din Elveția, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea Plus. Pe numele lui Vlad Băltățeanu a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, iar autoritățile române urmează să declanșeze procedurile de extrădare.

Când va fi adus în țară principalul suspect?

Bărbatul de 30 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor, în cazul tinerei de 28 de ani, și față de care a fost dispusă arestarea preventivă în lipsă, s-a prezentat, la data de 28 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, la Poliția din Saint Gallen, Elveția.

Acesta se află în custodia autorităților elvețiene și urmează procedurile legale în vederea predării către autoritățile române.

Mulțumim tuturor structurilor și instituțiilor implicate pentru sprijinul acordat în activitățile desfășurate în acest caz, a transmis IPJ Vâlcea.

Autorităţile judiciare din România au fost informate, pe canale oficiale, cu privire la faptul că persoana de sex masculin ce are calitatea de inculpat în cauză, faţă de care se efectuează acte de căutare în baza unui mandat internaţional de arestare, s-a predat autorităţilor din Elveţia în seara zilei de 28.09.2026, a confirmat și procurorul Adrian Vrăbete, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, pentru realitatea.net

Vlad Băltățeanu era căutat de autoritățile române după ce pe numele său fusese emis un mandat de arestare preventivă în lipsă.

Cazul care a șocat opinia publică

Trupul Valentinei Tănăsescu a fost găsită în ziua de 22 septembrie, ascuns într-o valiză care a fost aruncată în râul Olt. Descoperirea macabră a declanșat o amplă anchetă, iar principalul suspect identificat de anchetatori este Vlad Băltățeanu.

S-a aflat cine este tânăra, din Dolj, găsită moartă într-o valiză în râul Olt. Valentina era fiica unui lăutar cunoscut

Anchetatorii încearcă acum să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs crima și traseul urmat de suspect după dispariția tinerei.

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