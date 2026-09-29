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Justitie· 2 min citire
Principalul suspect în uciderea Valentinei Tănăsescu s-a predat în Elveția. Tânărul a ascuns cadavrul într-o valiză și l-a aruncat în Olt
Vlad Băltățeanu și Valentina Tănăsescu
Principalul suspect în uciderea Valentinei Tănăsescu, tânăra găsită fără viață într-o valiză abandonată într-un râu, s-a predat autorităților din Elveția, potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea Plus. Pe numele lui Vlad Băltățeanu a fost emis un mandat de arestare preventivă în lipsă, iar autoritățile române urmează să declanșeze procedurile de extrădare.
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