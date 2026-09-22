Iarna a venit mai devreme la Bâlea Lac. Ninsoare și -2 grade în plină lună septembrie

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 sept. 2026, 10:09

Iarna și-a făcut apariția la munte, deși calendaristic suntem abia la începutul toamnei. La Bâlea Lac a nins în dimineața zilei de 22 septembrie, iar temperatura a coborât până la -2 grade Celsius.

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