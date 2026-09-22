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Iarna a venit mai devreme la Bâlea Lac. Ninsoare și -2 grade în plină lună septembrie

Ninge la Bâlea Lac

Ninge la Bâlea Lac

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 sept. 2026, 10:09

Iarna și-a făcut apariția la munte, deși calendaristic suntem abia la începutul toamnei. La Bâlea Lac a nins în dimineața zilei de 22 septembrie, iar temperatura a coborât până la -2 grade Celsius.

Schimbarea vine după o răcire puternică a vremii în întreaga țară. Meteorologii anunțaseră deja lapoviță și ninsoare în zona montană înaltă, odată cu scăderea accentuată a temperaturilor.

A nins la Bâlea Lac. -2 grade Celsius în această dimineață

Imaginile publicate marți dimineață de Meteoplus arată că iarna și-a făcut deja simțită prezența la Bâlea Lac. Temperatura a coborât la -2 grade Celsius, iar în zonă au fost semnalate ninsori. Și în nordul Carpaților Orientali ningea la altitudini mari în cursul dimineții, în timp ce în Maramureș, nordul Transilvaniei și Moldova erau semnalate ploi slabe.

Vreme rece în toată România

Răcirea se resimte însă în întreaga țară. Temperaturile maxime de marți vor porni de la aproximativ 12 grade în Transilvania și vor ajunge până la 23 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Vor fi ploi în zona de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar local și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-10 l/mp și izolat pot depăși 15-20 l/mp.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar mai ales în sud pot fi însoțite de descărcări electrice și izolat de grindină.

Lapoviță și ninsoare la peste 1.700 de metri

La altitudini de peste 1.700 de metri sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în Oltenia și local în Muntenia, unde rafalele pot ajunge la 45-50 km/h. În zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele pot atinge 60-70 km/h. Izolat, în primele ore ale zilei, sunt și condiții de ceață.

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