Fenomenul neobișnuit care aduce iarna mai devreme cu o lună. Elena Mateescu a anunțat când ajunge vortexul polar în România

Publicat 19 sept. 2026, 14:46 Sursă Realitatea PLUS

Vremea se răcește drastic în România de luni, iar temperaturile pot scădea cu până la 10-15 grade Celsius. Meteorologii spun că vortexul polar va ajunge și în țara noastră și va aduce un val puternic de frig. Noaptea, temperaturile vor ajunge la pragul înghețului, iar la munte este posibil să ningă, spun meteorologii.

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