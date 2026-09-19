Fenomenul neobișnuit care aduce iarna mai devreme cu o lună. Elena Mateescu a anunțat când ajunge vortexul polar în România

Vremea se răcește drastic în România de luni, iar temperaturile pot scădea cu până la 10-15 grade Celsius. Meteorologii spun că vortexul polar va ajunge și în țara noastră și va aduce un val puternic de frig. Noaptea, temperaturile vor ajunge la pragul înghețului, iar la munte este posibil să ningă, spun meteorologii.
România se pregătește pentru o schimbare bruscă a vremii. După zile cu temperaturi apropiate de cele specifice sezonului cald, aerul rece provenit din latitudinile nordice va pătrunde în țara noastră, iar valorile termice vor scădea semnificativ.
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Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat la Realitatea PLUS când începe răcirea și cum va evolua vremea în următoarele zile.
Potrivit meteorologului, temperaturile ridicate se mai mențin pentru scurt timp, în special în sudul și sud-estul țării. Aici, maximele pot ajunge la 29-30 de grade Celsius.
Schimbarea începe de luni, când masa de aer rece de la latitudini nordice va pătrunde în România. Primele regiuni afectate vor fi cele din vest, centru și nord, unde temperaturile maxime vor coborî până la aproximativ 17 grade Celsius.
„Vorbim într-adevăr, pentru astăzi și mâine, de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, mai ales în zonele sudice și sud-estice, acolo unde temperaturile maxime vor atinge valori de 29-30 de grade, așadar să ne mai bucurăm de această vreme frumoasă. Pentru că deja de luni își va face simțită prezența masa de aer foarte rece de la latitudini nordice, care va determina la început, în special în zonele vestice, centrale și nordice ale țării temperaturi foarte coborâte, cu maxime de cel mult 17 grade Celsius.
În sud vor mai fi posibile valori de până la 25-27 de grade, iar de marți, în extindere în toată țara, astfel încât ecartul temperaturilor maxime începând de marți și până spre finalul săptămânii, să fie cuprins între variații de la o zi la alta, între 12 până la cel mult 21-22 de grade.
Chiar și în Capitală o vreme mai rece săptămâna viitoare, când vom mai conta pe valori maxime de până la 17-18 grade.
În acest context vor scădea și minimele, destul de mult. Vorbim de minime negative în zonele de depresiune din estul Transilvaniei, iar în zona montană înaltă nu excludem să avem și precipitații mixte, acolo unde și vântul va avea intensități puternice, pentru că rafalele vor putea depăși viteze de 70-80 km/h.
Răcirea va fi de scurtă durată, pentru că spre finalul săptămânii din nou vom conta pe temperaturi în creștere, astfel încât, în special în regiunile extra-carpatice, să consemnăm valori ale maximelor de peste 25 de grade Celsius.”, a declarat Elena Mateescu, exclusiv la Realitatea PLUS.