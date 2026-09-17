9 ani de la ziua în care Timișoara a fost lovită de o furtună devastatoare. Vântul a ajuns la 108 km/h

17 septembrie 2017 a rămas una dintre datele memorabile pentru locuitorii din Timișoara. În doar câteva minute, o duminică de început de toamnă, cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius, s-a transformat într-un episod de vreme severă care a provocat pagube importante și a curmat vieți.
Furtuna care a traversat vestul României a apărut după întâlnirea dintre o masă de aer foarte cald și un front atmosferic rece care a înaintat rapid dinspre vest. Schimbarea temperaturii a fost extrem de bruscă. De la aproximativ 31-32 de grade Celsius, temperatura a coborât spre 16 grade în mai puțin de 30 de minute.
Cum s-a format furtuna extrem de violentă
Diferența foarte mare dintre masele de aer a creat condiții favorabile pentru dezvoltarea rapidă a norilor de tip Cumulonimbus, arată pagina de Facebook Meteoplus.
Potrivit datelor meteorologice, norii aveau baza la aproximativ 500-600 de metri, în timp ce partea superioară a formațiunilor noroase ajungea până la 10-13 kilometri altitudine.
La nivel local, dezvoltarea convectivă a avut caracter supercelular, iar sistemul atmosferic s-a deplasat cu viteză peste vestul țării. În urma sa, mai multe localități au fost afectate de o linie de vijelie cu rafale extrem de puternice.
În Timișoara, viteza maximă a vântului a ajuns la 108 kilometri pe oră.
Mii de arbori au fost afectați
Furtuna a provocat distrugeri în numeroase zone din municipiu. Rafalele au doborât copaci și au smuls arbori din rădăcini, iar acoperișuri, semafoare și panouri publicitare au fost avariate.
Zeci de autoturisme au fost, de asemenea, afectate de arborii și obiectele desprinse sau prăbușite în timpul furtunii.
Evaluările realizate ulterior au indicat că peste 3.500 de arbori din Timișoara au fost afectați. Numai pagubele înregistrate la Direcția de Mediu au fost estimate la peste 4,3 milioane de lei.
Cinci oameni au murit în județul Timiș
Dincolo de pagubele materiale, furtuna din 17 septembrie 2017 a avut un bilanț tragic.
Cinci persoane și-au pierdut viața în județul Timiș, dintre care două în municipiul Timișoara.
Una dintre victime era o femeie care a fost lovită mortal de un copac în zona Grădinii Zoologice. Un alt caz dramatic s-a produs pe Calea Lugojului, unde poarta de intrare în oraș s-a prăbușit peste un autoturism. Șoferul, un tânăr în vârstă de 24 de ani, a murit.
Alte trei persoane au decedat la Buziaș.
Sute de intervenții după furtună
Echipajele de intervenție au avut o misiune dificilă în orele care au urmat fenomenului extrem. În Timișoara au fost înregistrate aproape 440 de apeluri la 112, oamenii solicitând ajutor pentru copaci căzuți, acoperișuri distruse, mașini avariate și alte situații provocate de vijelie.
Problemele au afectat și infrastructura energetică. Mai multe localități din vestul țării au rămas fără electricitate după ce stâlpii și liniile de alimentare au fost deteriorate de rafalele puternice și de copacii căzuți.
Fenomenele de acest tip sunt asociate cu sisteme convective extinse care pot produce vânturi foarte puternice pe distanțe mari. Un derecho nu este o tornadă. Este, în esență, un sistem sau o linie de furtuni care avansează pe o suprafață întinsă și poate genera rafale distructive în numeroase localități.
Un asemenea fenomen poate fi însoțit de:
rafale de vânt care depășesc 100 km/h;
copaci smulși sau rupți;
distrugerea acoperișurilor și a altor structuri;
întreruperi ale alimentării cu energie electrică;
ploi torențiale;
grindină;
descărcări electrice;
pagube pe suprafețe foarte mari.
17 septembrie 2017 a demonstrat cât de rapid se poate schimba vremea în condițiile unei instabilități atmosferice accentuate. În mai puțin de jumătate de oră, temperaturile au scăzut dramatic, iar o zi călduroasă s-a transformat într-un episod de furtună severă care a lăsat în urmă pagube considerabile și un bilanț uman tragic.