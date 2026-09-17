9 ani de la ziua în care Timișoara a fost lovită de o furtună devastatoare. Vântul a ajuns la 108 km/h

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 20:39

17 septembrie 2017 a rămas una dintre datele memorabile pentru locuitorii din Timișoara. În doar câteva minute, o duminică de început de toamnă, cu temperaturi de peste 30 de grade Celsius, s-a transformat într-un episod de vreme severă care a provocat pagube importante și a curmat vieți.

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