Temperaturile scad cu peste 10 grade în România. ANM anunță vijelii și ploi în mai multe regiuni

Vremea se schimbă radical în România după mai multe săptămâni consecutive de caniculă. Temperaturile vor coborî cu până la 10 grade Celsius, iar în unele regiuni răcirea este deja resimțită.
Meteorologii au emis avertizări pentru fenomene de instabilitate atmosferică în mai multe zone ale țării. Sunt așteptate averse care pot aduce cantități importante de apă într-un interval scurt, dar și vijelii.
Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat cum evoluează temperaturile și care sunt regiunile în care vremea se schimbă cel mai mult.
Temperaturile scad cu peste 10 grade în unele regiuni
Potrivit Elenei Mateescu, cele mai mari diferențe față de zilele precedente se înregistrează în regiunile intracarpatice. Temperaturile maxime au coborât cu mai mult de 10 grade Celsius comparativ cu ziua anterioară.
„Încă de astăzi, în regiunile intracarpatice temperaturile vor scădea cu mai mult de 10 grade comparativ cu ziua de ieri. Astăzi la nivelul maximelor, cel mult 19-21-22 de grade, ieri 30-32 de grade Celsius. Vor mai fi temperaturi azi în jurul a 30 de grade Celsius în partea de sud-est, însă de mâine răcirea va fi resimțită în toată țara, având în vedere ecartul temperaturilor maxime, care va fi cuprins între 20 până la cel mult 28-29 de grade Celsius.”
Astfel, dacă în ziua precedentă maximele ajungeau la 30-32 de grade Celsius în regiunile intracarpatice, temperaturile de astăzi nu mai depășesc 19-22 de grade în aceste zone.
În sud-estul țării se mai mențin valori de aproximativ 30 de grade Celsius, însă răcirea se va extinde la nivelul întregii țări începând de mâine.
Ploi și instabilitate atmosferică în mai multe zone
Schimbarea vremii vine și cu fenomene de instabilitate atmosferică. Meteorologii atrag atenția asupra averselor, care pot fi însoțite de vijelii și pot produce cantități semnificative de apă într-un timp scurt.
Elena Mateescu a precizat că unele zone pot primi peste 30 de litri de apă pe metru pătrat, în special în centrul și sudul țării.
„Vor fi de interes și fenomenele de instabilitate, având în vedere informarea meteorologică, cu precădere averse care vor putea acumula cantități de apă pe segvențe scurte de timp de 10-15 litri pe metru pătrat, pe arii restrânse peste 30 de litri pe metru pătrat, în special în partea de centru și sud a țării“, a spus șefa ANM la Realitatea PLUS.
Instabilitate atmosferică în est, sud-est și local în centru și sud
Informarea meteorologică este valabilă în perioada 12 septembrie, ora 10:00 – 13 septembrie, ora 22:00. Sâmbătă, vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a țării, iar duminică fenomenele vor fi prezente în sud-est și local în centru și sud. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni, de 1-2 cm, și vijelii cu viteze ale vântului, în general, de 40-60 km/h. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp în intervale scurte de 1-3 ore sau prin acumulare, iar pe arii restrânse pot depăși 30 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în sud-vest, est și la munte, cu viteze de 40-60 km/h.
Cod galben de vânt în Mehedinți și Dolj
Pentru sâmbătă, 12 septembrie, ANM a emis și o atenționare meteorologică de cod galben, valabilă între orele 10:00 și 20:00, pentru județele Mehedinți și Dolj. În aceste zone, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-65 km/h.