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Temperaturi peste normal până la jumătatea lui octombrie. Prognoza ANM pentru 4 săptămâni

Temperaturi toamnă/ Profimedia

Temperaturi toamnă/ Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 sept. 2026, 10:34

Vremea va fi apropiată de normalul perioadei în următoarea săptămână, însă temperaturile vor crește ușor peste valorile obișnuite în următoarele trei săptămâni, potrivit prognozei ANM pentru intervalul 14 septembrie- 12 octombrie 2026. Meteorologii estimează și perioade cu precipitații ușor peste normal în anumite regiuni, în timp ce în rest cantitățile de ploi vor fi în general apropiate de cele obișnuite.

Meteorologii au emis, vineri, prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit estimărilor specialiștilor de la ANM, temperaturilor vor fi mai calde decât normalul acestei perioade.

Săptămâna 14.09.2026 - 21.09.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil uşor mai ridicate în regiunile vestice.

Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în jumătatea nordică a ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 21.09.2026 - 28.09.2026

Temperaturile medii se vor situa uşor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii vor fi uşor excedentare în regiunile sudvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 28.09.2026 - 05.10.2026

Temperatura medie aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile vestice, nord-vestice şi centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 05.10.2026 - 12.10.2026

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii ţări.

Potrivit ANM, estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025.

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