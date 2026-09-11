Temperaturi peste normal până la jumătatea lui octombrie. Prognoza ANM pentru 4 săptămâni

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 sept. 2026, 10:34

Vremea va fi apropiată de normalul perioadei în următoarea săptămână, însă temperaturile vor crește ușor peste valorile obișnuite în următoarele trei săptămâni, potrivit prognozei ANM pentru intervalul 14 septembrie- 12 octombrie 2026. Meteorologii estimează și perioade cu precipitații ușor peste normal în anumite regiuni, în timp ce în rest cantitățile de ploi vor fi în general apropiate de cele obișnuite.

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