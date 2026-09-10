Șofer de 79 de ani, mort după ce a intrat cu mașina într-un stâlp, în Mamaia

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 20:29

Un bărbat de 79 de ani și-a pierdut viața, joi după-amiază, într-un grav accident rutier produs pe bulevardul Mamaia, în stațiunea de pe litoral. Autoturismul condus de acesta a părăsit șoseaua și s-a izbit de un stâlp din beton.

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