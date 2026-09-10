Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Șofer de 79 de ani, mort după ce a intrat cu mașina într-un stâlp, în Mamaia
Poliție
Un bărbat de 79 de ani și-a pierdut viața, joi după-amiază, într-un grav accident rutier produs pe bulevardul Mamaia, în stațiunea de pe litoral. Autoturismul condus de acesta a părăsit șoseaua și s-a izbit de un stâlp din beton.
Citește și
- 22:00Polițiștii au amendat municipiul Baia Mare cu 21 de puncte amendă. Care este motivul
- 21:21România, printre țările-cheie în intervențiile europene: 200 de pompieri români, trimiși în zone cu risc de incendii
- 19:10Metrorex anunță posibile intervale mai mari între trenuri. Aglomerația și reviziile pot afecta circulația
- 18:51Un boxer adolescent, în centrul unei bătăi violente de stradă în Bacău. Și-a lovit adversarul până l-a lăsat inconștient
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News