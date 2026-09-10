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Șofer de 79 de ani, mort după ce a intrat cu mașina într-un stâlp, în Mamaia

Poliție

Poliție

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 20:29

Un bărbat de 79 de ani și-a pierdut viața, joi după-amiază, într-un grav accident rutier produs pe bulevardul Mamaia, în stațiunea de pe litoral. Autoturismul condus de acesta a părăsit șoseaua și s-a izbit de un stâlp din beton.

Accidentul a avut loc în jurul orei 16:30, pe sensul de deplasare dinspre municipiul Constanța către Năvodari. La fața locului au intervenit polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră din cadrul IPJ Constanța.

Autoturismul a ieșit de pe carosabil și a lovit un stâlp

Potrivit primelor informații transmise de oamenii legii, șoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o zonă a bulevardului Mamaia. Mașina a ieșit în afara părții carosabile, după care a lovit violent un stâlp din beton.

Impactul a fost fatal pentru conducătorul auto. Echipajele ajunse la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru salvarea bărbatului.

Polițiștii constănțeni au deschis un dosar penal și continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia. În acest moment nu au fost comunicate informații despre eventuale probleme medicale, defecțiuni tehnice sau alte cauze care ar fi putut contribui la producerea accidentului.

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