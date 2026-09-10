RO-Alert în nordul județului Tulcea. Avertizare privind posibila cădere de obiecte din spațiul aerian

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 16:12

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, joi după-amiază, un mesaj RO-Alert prin care sunt avertizați asupra unui posibil pericol reprezentat de căderea unor obiecte din spațiul aerian.

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