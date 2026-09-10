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RO-Alert în nordul județului Tulcea. Avertizare privind posibila cădere de obiecte din spațiul aerian

Dronă

Dronă

Scris de Darius Stănescu Publicat: 10 sept. 2026, 16:12

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, joi după-amiază, un mesaj RO-Alert prin care sunt avertizați asupra unui posibil pericol reprezentat de căderea unor obiecte din spațiul aerian.

Avertizarea a fost transmisă de autorități pentru zonele din partea de nord a județului, iar populația este îndemnată să respecte recomandările de protecție transmise prin sistemul de alertare.

RO-Alert transmis pentru nordul județului Tulcea

Potrivit mesajului RO-Alert, oamenii trebuie să își păstreze calmul și să se adăpostească, dacă este posibil, în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În cazul în care nu au acces la un astfel de spațiu, cetățenii sunt sfătuiți să rămână în locuințe, la distanță de geamuri și de pereții exteriori.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul”, se precizează în alerta transmisă populației.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea au anunțat că măsura vizează nordul județului. Durata estimată a avertizării este de 90 de minute.

Autoritățile recomandă oamenilor să urmărească mesajele oficiale și să evite deplasările inutile până la expirarea alertei.

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