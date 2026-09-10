Răsturnare de situație în dosarul achiziției unui elicopter SMURD. Arafat, citat în calitate de inculpat

Publicat 10 sept. 2026, 15:43 Actualizat 10 sept. 2026, 15:47 Sursă Realitatea PLUS

Raed Arafat ar fi trecut de la calitatea de suspect la cea de inculpat într-un dosar care vizează achiziții pentru Departamentul pentru Situații de Urgență, potrivit unor surse Realitatea PLUS. Prejudiciul din dosar ar ajunge la aproape 8 milioane de lei, după calcularea penalităților.

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