Răsturnare de situație în dosarul achiziției unui elicopter SMURD. Arafat, citat în calitate de inculpat

Raed Arafat ar fi trecut de la calitatea de suspect la cea de inculpat într-un dosar care vizează achiziții pentru Departamentul pentru Situații de Urgență, potrivit unor surse Realitatea PLUS. Prejudiciul din dosar ar ajunge la aproape 8 milioane de lei, după calcularea penalităților.
Raed Arafat ar fi trecut de la calitatea de suspect la cea de inculpat în dosarul care vizează achiziții pentru Departamentul pentru Situații de Urgență, potrivit unor surse Realitatea PLUS. În același dosar sunt cercetate și alte persoane, iar cazul este legat de achiziția unui elicopter pentru DSU.
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Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, pentru această achiziție nu ar fi fost achitată o taxă datorată statului. Schimbarea calității procesuale ar putea indica faptul că ancheta se apropie de o etapă importantă.
De ce ar fi devenit Raed Arafat inculpat?
Potrivit surselor Realitatea PLUS, Raed Arafat și celelalte persoane vizate de anchetă ar fi fost citate în calitate de inculpați. Aceștia trebuie să se prezinte în fața procurorului care instrumentează dosarul pentru a lua act de schimbarea calității procesuale, din suspect în inculpat.
Trecerea la calitatea de inculpat nu înseamnă stabilirea vinovăției, aceasta putând fi decisă numai de o instanță de judecată. Potrivit informațiilor prezentate de jurnalistul Realitatea PLUS Ionela Arcanu, schimbarea arată însă că ancheta înaintează, iar dosarul ar putea ajunge ulterior în instanță, în funcție de decizia procurorilor.
Ce prejudiciu ar fi fost calculat în dosar?
Prejudiciul inițial ar fi fost estimat la peste 4 milioane de lei. Odată cu adăugarea penalităților, suma totală ar ajunge la aproape 8 milioane de lei. Dosarul este legat de achiziția unui elicopter pentru Departamentul pentru Situații de Urgență, iar potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, pentru această achiziție nu ar fi fost achitată o taxă datorată statului.
Raed Arafat a respins acuzațiile care i-au fost aduse în legătură cu această anchetă. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a susținut anterior că dosarul este folosit ca o armă împotriva sa, pentru a fi denigrat, și a negat acuzațiile formulate la adresa sa.