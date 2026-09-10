Doi profesori de la Centrul Universitar Pitești, reținuți pentru luare de mită: suma cerută studenților pentru a promova examenele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 13:49

Doi profesori de la Centrul Universitar Pitești, structură a Universității Politehnica București, au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de corupție. Procurorii îi acuză că ar fi luat bani de la studenți în schimbul promovării frauduloase a unor examene.

Distribuie articolul