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Justitie· 2 min citire
Doi profesori de la Centrul Universitar Pitești, reținuți pentru luare de mită: suma cerută studenților pentru a promova examenele
Mită/ Profimedia
Doi profesori de la Centrul Universitar Pitești, structură a Universității Politehnica București, au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de corupție. Procurorii îi acuză că ar fi luat bani de la studenți în schimbul promovării frauduloase a unor examene.
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