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Justitie· 2 min citire

Doi profesori de la Centrul Universitar Pitești, reținuți pentru luare de mită: suma cerută studenților pentru a promova examenele

Mită/ Profimedia

Mită/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 13:49

Doi profesori de la Centrul Universitar Pitești, structură a Universității Politehnica București, au fost reținuți pentru 24 de ore într-un dosar de corupție. Procurorii îi acuză că ar fi luat bani de la studenți în schimbul promovării frauduloase a unor examene.

Cei doi profesori au fost reținuți miercuri seară de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș. Potrivit anchetatorilor, unul dintre ei este cercetat pentru luare de mită și, în formă continuată, complicitate la luare de mită, iar celălalt este acuzat de luare de mită în formă continuată.

700 de lei pentru promovarea unui examen

Din ancheta procurorilor reiese că, în august 2026, unul dintre dascăli ar fi pretins și primit 700 de lei de la un student, chiar în incinta Centrului Universitar Pitești, pentru a-l ajuta să promoveze materia pe care o preda.

Anchetatorii susțin că profesorul ar fi procedat similar și în alte opt situații. El ar fi primit de la alți opt studenți sume cuprinse între 200 de lei și 250 de euro, bani care ar fi fost destinați colegului său, pentru promovarea examenelor la disciplinele predate de acesta.

Percheziții la patru adrese

Miercuri dimineață, procurorii au făcut percheziții la patru adrese: două locuințe ale aceleiași persoane, domiciliul comun al altor două persoane și sediul instituției de învățământ superior.

În cadrul acțiunii au fost puse în executare și mai multe mandate de aducere. Perchezițiile s-au desfășurat cu sprijinul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și al Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Argeș. La finalul descinderilor, cei doi profesori au fost reținuți pentru 24 de ore. Ei urmează să fie prezentați instanței, cu propuneri privind luarea unor măsuri preventive.

Ancheta vizează fapte de corupție presupus comise în cursul anului 2026 și este în desfășurare. Procurorii urmează să ofere noi informații pe măsură ce cercetările avansează.

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