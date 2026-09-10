Român de 22 de ani, căutat în Danemarca pentru omor, prins în Constanța

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 12:55

Un român în vârstă de 22 de ani, căutat de autoritățile judiciare din Danemarca într-un dosar de omor, a fost prins de polițiști în localitatea Ciobanu, județul Constanța. Pe numele său era emis un mandat european de arestare.

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