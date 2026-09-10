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Justitie· 1 min citire

Român de 22 de ani, căutat în Danemarca pentru omor, prins în Constanța

Reținere/ Profimedia

Reținere/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 sept. 2026, 12:55

Un român în vârstă de 22 de ani, căutat de autoritățile judiciare din Danemarca într-un dosar de omor, a fost prins de polițiști în localitatea Ciobanu, județul Constanța. Pe numele său era emis un mandat european de arestare.

Polițiștii din cadrul Unității Teritoriale de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite l-au depistat miercuri, 9 septembrie, pe tânărul de 22 de ani.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, mandatul european de arestare a fost emis de autoritățile judiciare din Danemarca pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

Bărbatul a fost escortat și prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Acesta a dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Ulterior, românul a fost introdus în arestul IPJ Constanța. El urmează să fie prezentat magistraților Curții de Apel Constanța, în vederea derulării procedurii pentru extrădarea sa în Danemarca.

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