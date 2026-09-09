DNA Iași pregătește noi audieri în dosarul privind presupusa mită pentru schimbarea șefului DSVSA Vaslui. Ilie Bolojan ar urma să fie chemat la audieri

Publicat 9 sept. 2026, 11:42 Sursă Realitatea PLUS

Ancheta procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Iași în dosarul în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogos intră într-o nouă etapă. Potrivit unei surse apropiate anchetei, citată de Realitatea Plus, Ilie Bolojan, premierul demis, ar urma să ajungă în fața procurorilor anticorupție pentru a da explicații în legătură cu informațiile investigate în acest dosar.

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