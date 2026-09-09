DNA Iași pregătește noi audieri în dosarul privind presupusa mită pentru schimbarea șefului DSVSA Vaslui. Ilie Bolojan ar urma să fie chemat la audieri

Ancheta procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Iași în dosarul în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogos intră într-o nouă etapă. Potrivit unei surse apropiate anchetei, citată de Realitatea Plus, Ilie Bolojan, premierul demis, ar urma să ajungă în fața procurorilor anticorupție pentru a da explicații în legătură cu informațiile investigate în acest dosar.
Conform surselor, audierea lui Ilie Bolojan ar putea avea loc în perioada următoare, după ce anchetatorii au desfășurat noi acte procedurale și au audiat mai mulți martori considerați importanți pentru stabilirea situației de fapt.
În centrul anchetei se află presupuse demersuri pentru schimbarea șefului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea Plus, în stenogramele aflate la dosar apare suma de aproximativ 1,5 milioane de euro, despre care anchetatorii verifică dacă ar fi fost pusă în discuție în contextul acestor demersuri.
Informațiile sunt asociate și cu declarațiile și discuțiile purtate de omul de afaceri Fănel Bogos cu alte persoane cercetate în dosar. Aceste elemente urmează să fie analizate de procurori împreună cu celelalte probe administrate în anchetă.
Noi audieri pentru prelungirea măsurilor preventive
În același dosar sunt vizate mai multe persoane aflate sub măsuri preventive. Printre acestea se numără omul de afaceri Fănel Bogos și Constantin Hanț, om de afaceri stabilit la Viena, prezentat drept una dintre persoanele importante în anchetă.
Potrivit informațiilor Realitatea Plus, procurorii ar urma să solicite prelungirea măsurilor preventive cu încă 60 de zile, iar persoanele vizate ar putea fi chemate din nou la audieri în acest context.
Ancheta DNA Iași a continuat în ultimele săptămâni prin administrarea unor noi probe și audierea unor martori considerați cheie. Totodată, în cazul lui Fănel Bogos ar fi fost modificată încadrarea juridică, în contextul acuzațiilor privind presupusa oferire a unor sume de bani pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.
Potrivit informațiilor prezentate în spațiul public, acuzațiile sunt susținute de procurori prin stenograme și alte documente aflate la dosar. Stabilirea responsabilității penale revine însă instanțelor de judecată, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procedurilor judiciare.
Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească dacă și alte persoane, inclusiv persoane cu funcții în cadrul Guvernului, vor fi chemate pentru audieri.