Kelemen Hunor avertizează: „AUR ar putea trece de 40% dacă nu se formează un nou guvern”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 sept. 2026, 08:27

Kelemen Hunor avertizează că AUR va continua să crească dacă partidele nu reușesc să formeze un nou guvern. Liderul UDMR spune că a discutat cu Ilie Bolojan și că l-a simțit pentru prima dată mai flexibil în privința învestirii unui executiv.

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