Kelemen Hunor avertizează: „AUR ar putea trece de 40% dacă nu se formează un nou guvern”

Kelemen Hunor avertizează că AUR va continua să crească dacă partidele nu reușesc să formeze un nou guvern. Liderul UDMR spune că a discutat cu Ilie Bolojan și că l-a simțit pentru prima dată mai flexibil în privința învestirii unui executiv.
Kelemen Hunor avertizează că AUR va continua să crească dacă partidele nu reușesc să ajungă la un acord pentru formarea unui nou guvern. Liderul UDMR spune că a avut săptămâna trecută o discuție între patru ochi cu premierul interimar Ilie Bolojan și că, pentru prima dată, l-a simțit mai flexibil în privința învestirii unui nou executiv.
Ce spune Kelemen Hunor despre creșterea AUR?
Kelemen Hunor susține că AUR ar putea deveni principalul jucător politic dacă celelalte partide nu reușesc să formeze un guvern și avertizează că formațiunea ar putea ajunge la peste 40%.
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„Tot AUR va juca pe teren și ceilalți vor fi doar cei care vor intra pe rând de pe banca de rezervă. Asta se va întâmpla dacă noi nu suntem în stare să punem un guvern. Atunci jucător va fi AUR, va crește în continuare, va fi peste 40% și dimineață face majoritate cu PSD și după-masă face majoritate cu USR și cu PNL, cum s-a întâmplat. (...) Săptămâna trecută am avut o discuție lungă cu domnul Bolojan, între patru ochi, cred că joi. Prima dată l-am simțit un pic mai flexibil în ceea ce privește învestirea unui guvern, în anumite condiții, bineînțeles, și Ilie Bolojan dorește să se termine acest interimat și să existe un guvern.”
Cum a fost discuția dintre Kelemen Hunor și Ilie Bolojan?
Liderul UDMR spune că discuția cu Ilie Bolojan a avut loc săptămâna trecută și că a fost pentru prima dată când l-a simțit mai flexibil în ceea ce privește posibilitatea învestirii unui guvern. Kelemen Hunor susține că premierul interimar își dorește, la rândul său, încheierea perioadei de interimat și instalarea unui executiv cu puteri depline.