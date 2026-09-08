PSD schimbă strategia: acceptă un premier independent, dar pune 3 condiții

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 11:06

PSD este dispus să susțină un premier independent, dar pune o condiție importantă: social-democrații trebuie să facă parte din viitorul Guvern. Natalia Intotero spune că Sorin Grindeanu rămâne propunerea partidului pentru funcția de premier.

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