PSD schimbă strategia: acceptă un premier independent, dar pune 3 condiții

PSD este dispus să susțină un premier independent, dar pune o condiție importantă: social-democrații trebuie să facă parte din viitorul Guvern. Natalia Intotero spune că Sorin Grindeanu rămâne propunerea partidului pentru funcția de premier.
PSD ia în calcul susținerea unui premier independent, însă social-democrații condiționează un astfel de vot de participarea partidului la viitorul Guvern. Deputata Natalia Intotero a explicat, într-o intervenție la un post radio, că formațiunea are în continuare propria propunere pentru funcția de prim-ministru, în persoana lui Sorin Grindeanu.
Potrivit deputatei, un eventual candidat independent ar trebui să îndeplinească mai multe criterii, în special în ceea ce privește pregătirea economică și capacitatea de a pune interesul național pe primul loc.
Ce condiții pune PSD pentru un premier independent
Natalia Intotero susține că viitorul premier trebuie să aibă o bună pregătire în domeniul economic și să fie capabil să gestioneze problemele țării într-un context dificil.
Social-democrata a subliniat că persoana desemnată pentru funcție trebuie să fie dedicată României și să fie pregătită să lucreze permanent pentru interesul național.
PSD ar putea accepta, astfel, o persoană apolitică pentru conducerea Guvernului, însă participarea partidului la viitorul Executiv reprezintă o condiție esențială.
Intotero a precizat că aceasta este poziția stabilită de colegii săi din conducerea formațiunii: PSD poate susține un Guvern în care să fie reprezentat.
Sorin Grindeanu rămâne propunerea PSD pentru funcția de premier
În ciuda deschiderii către un candidat independent, social-democrații nu renunță la propria nominalizare. Sorin Grindeanu rămâne propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru.
Varianta unui premier apolitic ar putea fi însă analizată dacă negocierile politice vor conduce către o astfel de soluție și dacă sunt respectate condițiile impuse de PSD.
Natalia Intotero avertizează asupra ascensiunii extremismului
Deputata PSD a vorbit și despre riscul ca tensiunile dintre partidele politice să favorizeze formațiunile extremiste.
Natalia Intotero consideră că partidele parlamentare trebuie să renunțe la conflictele interne și la orgolii pentru a evita o situație politică și mai complicată, inclusiv scenariul unor alegeri anticipate.
Social-democrata a avertizat că, în cazul în care clasa politică nu găsește soluții și continuă disputele, electoratul ar putea sancționa partidele tradiționale prin susținerea unor formațiuni noi, percepute de o parte dintre alegători drept extremiste.
Mesajul transmis de deputată este că românii așteaptă soluții și stabilitate politică, nu conflicte și dispute între partidele care ar trebui să îi reprezinte.
PNL și USR au contestat noua componență a Biroului Permanent
În paralel cu negocierile politice privind viitorul Guvern, PNL și USR au sesizat Curtea Constituțională în legătură cu modul în care a fost stabilită noua configurație a Biroului Permanent al Camerei Deputaților.
Cele două partide au acuzat AUR și PSD că ar fi contribuit la ceea ce au numit un „început de lovitură de stat”, după ce au pierdut două dintre funcțiile de secretar, acestea revenind unor formațiuni precum AUR și SOS.
Natalia Intotero respinge însă acuzațiile și consideră că demersul PNL și USR este unul populist.
Cum justifică PSD noua configurație din Camera Deputaților
Deputata social-democrată susține că repartizarea funcțiilor din Biroul Permanent a fost stabilită în funcție de configurația parlamentară și de regulile privind reprezentarea partidelor.
În opinia sa, contestarea la CCR este un drept al formațiunilor politice, însă decizia privind componența Biroului Permanent a aparținut majorității liderilor grupurilor parlamentare.
Intotero a argumentat că AUR este a doua formațiune ca număr de mandate în Parlament, în timp ce USR ocupă poziția a patra. Din acest motiv, consideră că modificările au fost făcute în baza algoritmului parlamentar și a regulamentului Camerei Deputaților.
Întrebată dacă schimbarea configurației ar putea reprezenta un avantaj pentru partidele extremiste, în perspectiva formării unui nou Guvern, deputata PSD a respins această interpretare. Ea a insistat că nu este vorba despre un „cadou”, ci despre o decizie luată de liderii grupurilor parlamentare, în conformitate cu regulile de reprezentare.