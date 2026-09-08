Anca Alexandrescu: ”Relația de prietenie și de subordonare dintre Ilie Bolojan și Abrudean e clară”
Anca Alexandrescu
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a comentat situația politică și negocierile pentru formarea unui nou guvern, lansând acuzații și critici la adresa actualei conduceri.
Anca Alexandrescu a comentat situația politică și negocierile pentru formarea unui nou guvern. Într o intervenție la Realitatea PLUS, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a criticat inclusiv absența lui Ilie Bolojan din Parlament la ultima convocare pentru „Ora Guvernului” și a susținut că premierul nu acordă importanță legislativului și cetățenilor.
„Pe mine nu mă miră absolut nimic. Domnul Bolojan nu s-a prezentat în Parlament nici când a fost ora Guvernului ultima oară când a fost chemat. De
altfel, nu dă doi bani pe Parlament și nici pe cetățeni. Ați văzut cum se comportă.”
Realizatoarea a vorbit și despre relația dintre Ilie Bolojan și Abrudean, în contextul imaginilor despre care susține că au apărut recent.
Ce spune despre relația dintre Bolojan și Abrudean
Anca Alexandrescu a pus sub semnul acuzației declarațiile lui Abrudean și a susținut că imaginile ar demonstra existența unei relații apropiate între acesta și Ilie Bolojan.
„Minte domnul Abrudean? Păi nu mai poate să mai mintă, că au apărut imaginile. Relația de prietenie și de subordonare dintre Ilie Bolojan și Abrudean e clară. Ați văzut, domnul Bolojan a fost la el la nuntă, a stat la masă cu domnii aceia care au dat o lovitură în energie, care sunt printre băieții deștepți.”
Alexandrescu a făcut referire și la audierile în cadrul cărora reprezentantul SPP ar fi fost întrebat dacă i-a facilitat accesul președintei Curții Constituționale.
„Mă uitam însă la audierile de acum și îl întrebau pe domnul de la SPP dacă i-a făcut accesul. Trebuie să știți că eu, având experiență și lucrând și în Parlament, și la Guvern, cei care sunt demnitari, care au o anumită poziție în statul român, nu au nevoie în anumite locuri să li se facă accesul.”
Ea a susținut că, în cazul președintei Curții Constituționale, accesul ar fi fost unul de drept.
„Doamna fiind președinta Curții Constituționale, are acces de drept în astfel de situații. Nu se dă telefon să i se permită accesul. Dar sunt convinsă că se știa. Fuseseră anunțați că doamna urmează să vină acolo și că acolo va fi o întâlnire.”
Critici privind formarea noului guvern
O parte importantă a declarațiilor sale a vizat negocierile politice pentru formarea noului Executiv. Anca Alexandrescu a susținut că România se află în continuare într-o situație de instabilitate și a pus sub semnul întrebării momentul în care va fi făcută o nouă nominalizare.
„În rest pe mine mă preocupă mai tare faptul că România este în continuare cu un guvern ilegal, interimar și, din păcate, trebuie să spun că nu sunt
perspective ca săptămâna aceasta să avem o nominalizare. Nu înțeleg ce așteaptă Nicușor Dan.”
Realizatoarea a vorbit și despre negocierile dintre partidele parlamentare și despre poziția AUR.
„Știu că sunt probleme la negocieri, AUR face foarte bine ce face, în sensulcă nu poate să voteze un guvern dacă nu face parte de la putere, dacă nu estecooptat la putere.
Știu că sunt probleme în zona UDMR-ului, care are pretenții foarte mari, evident, pentru că fără voturile lor nu va trece niciun guvern. Însă au pretenții foarte mari.
Deja au șefia ANRP-ului și acolo se întâmplă niște lucruri foarte interesante. Mi-au semnalat mai mulți telespectatori și o să mă ocup să fac investigații despre ce retrocedări s-au făcut de când UDMR a primit ANRP-ul. ANRP-ul, restituirea proprietăților, atenție, nu se uită nimeni acolo. Se întâmplă niște lucruri acolo și au pretenții foarte mari.
„Înțeleg că una din condițiile pe care o pun este să nu existe niciun vot din zona suveraniștilor, lucru pe care l-au mai făcut. Părerea mea este că este un joc de glezne.”
Poziția UDMR
Anca Alexandrescu a susținut că în interiorul UDMR ar exista poziții diferite cu privire la participarea la viitorul guvern și a vorbit despre variantele de premier vehiculate în spațiul public.
„Cred că și în UDMR sunt împărțite taberele, ca să spun așa. Unii vor, alții nu vor, însă principala problemă pe care o au cei de la UDMR este în legătură cu nominalizarea.
Nu sunt de acord să dea un vot pentru guvernul Tomac, așa cum n-au fost, dacă Tomac va fi nominalizat, cum își dorește Nicușor Dan, pentru că Luca Niculescu este aruncat pe piață doar așa, ca să distragă atenția de la alte personaje.”
Alexandrescu a susținut că formațiunea maghiară ar urmări formarea unui guvern politic în care să aibă reprezentare și să obțină cât mai multe poziții.
„Deci UDMR-ul își dorește un guvern politic din care evident să și facă parte și să obțină cât mai mult, lucru care se întâmplă de treizeci și ceva de ani, nu este o noutate.”
Critici la adresa lui Nicușor Dan și a relației cu AUR
Anca Alexandrescu l-a criticat și pe președintele Nicușor Dan pentru poziția adoptată față de AUR și pentru modul în care gestionează formarea unei majorități parlamentare.
„Nicușor Dan ați văzut foarte clar că în continuare insistă în acea aberație cu AUR-ul, partid extremist. Este o prostie ceea ce face, ține țara într-un blocaj și lucrurile arată din ce în ce mai rău.”
Realizatoarea a invocat apoi mai multe decizii despre care a afirmat că sunt blocate sau revocate și a menționat o hotărâre a Curții de Apel București privind procedura de nominalizare pentru CJUE.
„După cum vedeți, în toate domeniile sunt decizii care sunt blocate și decizii care sunt revocate. Tocmai ce am văzut mai devreme, mi-a trimis Bogdan Tiberiu Iacob, Curtea de Apel București a suspendat procedura de nominalizare pornită de guvernul Bolojan pentru CJUE și multe alte decizii pe care guvernul acesta ilegal le-a luat, iar țara este în aer, are nevoie de un guvern plin.”
Ce spune despre alegerile anticipate
Anca Alexandrescu a susținut că, în lipsa unui acord pentru desemnarea unui premier, o variantă ar fi organizarea de alegeri anticipate, însă consideră că acest scenariu nu va fi pus în practică.
„Dacă nu sunt în stare să se înțeleagă și nu reușesc să pună un prim-ministru, să organizeze alegeri anticipate, lucru pe care nu cred că îl vor face, am spus chestia asta de nenumărate ori, nu pentru că nu-și dorește Anca Alexandrescu, ci pentru că pur și simplu își dau seama că dacă vor face alegeri anticipate AUR va lua un scor foarte mare și situația va fi și mai încurcată decât este acum.”
Ea a legat această ipoteză de obținerea unei majorități suficiente pentru susținerea unui nou guvern.
„Motiv pentru care nu vor face nominalizarea până când nu au certitudinea că vor obține numărul de voturi. Este foarte clar că fără AUR nu se poate.”
AUR și PSD, în centrul unei soluții politice
Realizatoarea a apreciat existența unor majorități AUR-PSD pentru anumite decizii și a făcut referire la situația TVR și a radioului public.
„Mă bucur că există majorități AUR-PSD pentru diverse soluții și aplaud decizia de astăzi în cazul TVR și radio. Alegerea Sorinei Matei este un lucru extraordinar, un profesionist. Sper că va face și sunt convinsă că va face curățenie la TVR. O voi susține cu tot ce pot eu, și în calitate de colegă de breaslă, dar și colegă de, să spun așa, de suferință, pentru că este una dintre cele mai luptătoare împotriva statului paralel.”
Apel pentru un guvern stabil
Anca Alexandrescu a susținut că PSD ar trebui să renunțe la poziția privind AUR și să colaboreze cu formațiunea pentru formarea unui guvern pe care îl consideră stabil.
„Iată că se găsesc soluții punctuale, sper ca PSD-ul să depășească această prostie cu partidul extremist și să-și dea mâna împreună cu cei de la AUR, așa cum au făcut-o și la moțiunea de cenzură și să dea acestei țări un guvern stabil și să dea oamenilor înapoi ceea ce li s-a luat în aceste luni.”
În aceeași intervenție, realizatoarea a vorbit despre prețurile la carburanți și alimente și despre evoluția facturilor.
„Uite-te ce prețuri sunt la motorină, la benzină, uite-te ce prețuri sunt la absolut toate alimentele. Facturile vor fi din ce în ce mai mari, pentru că o să se răcească vremea, încă este cald, dar când se va răci vremea va fi dezastru.”
Acuzații privind situația economică
Alexandrescu a descris situația economică drept una dificilă și a afirmat că lipsa investițiilor și reducerea banilor disponibili în economie creează un cerc vicios.
„Oamenii nu mai au bani, nu mai au încredere să investească. Absolut toate domeniile s-au prăbușit și este un cerc vicios. Pentru că oamenii nu mai investesc, nu mai sunt la fel de mulți bani, iată că și INS-ul a publicat cifrele ieri și situația este dramatică, PIB-ul a scăzut.”
În opinia sa, actuala situație politică trebuie depășită prin instalarea unui guvern stabil.
„Deci România are nevoie de stabilitate astăzi. Trebuie să termine cu această incertitudine și cu această prosteală cu partidele extremiste.”
Ce spune despre eticheta de partid extremist
„Uitați-vă unde a dus acest narativ cu partidele extremiste, adică AUR trebuie să scape obligatoriu de această etichetă, pentru că uitați-vă ce s-a întâmplat în Germania, ce probabil se va întâmpla și în Franța și va mai urma și în alte locuri.”
Realizatoarea a susținut că astfel de formațiuni s-ar putea mobiliza mai puternic și a legat această evoluție de o serie de evenimente din ultimii ani.
„Se vor mobiliza și mai puternic, vor băga și mai mulți bani pentru a mai lua ceva din drepturile pe care le avem, alea puține pe care le mai avem, pentru că deja ne-au decapitat, ca să spun așa, începând din pandemie, continuând cu războiul din Ucraina și cu anularea alegerilor cu lovitura de stat.”
Declarațiile sale au continuat cu o perspectivă asupra următorilor ani și cu un apel către formațiunile suveraniste.
„Acum probabil că vor dori să desăvârșească. Dacă nu reușim ca suveraniștii să pună piciorul la putere, nu văd un drum bun pentru România până în 2028.”
Alexandrescu a invocat și un procent de peste 80% dintre români despre care a afirmat că ar considera că România se îndreaptă într-o direcție greșită.
„Sunt de acord, peste 80% din români, că România merge într-o direcție greșită, așadar e foarte clar pentru toată lumea că trebuie schimbată formula. Această formulă nu mai poate continua.”
Citește și
- 14:28Mircea Abrudean spune că a aflat din presă că Bolojan și Simina Tănăsescu s-au întâlnit la el în birou
- 13:18Gheorghe Piperea: „I-am oferit o portiță de scăpare lui Grindeanu, în condițiile AUR!”
- 11:58Zi decisivă la Senat: A început ședința Comisiei de anchetă privind întâlnirea secretă dintre premierul demis și șefa CCR | LIVE TEXT
- 11:06PSD schimbă strategia: acceptă un premier independent, dar pune 3 condiții
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News