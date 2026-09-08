Decizie la Palatul Cotroceni: Cine sunt cele trei propuneri de premier pe masa președintelui Nicușor Dan (Surse)

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 10:10

Președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe nominalizarea noului prim-ministru până la finalul acestei săptămâni, au declarat, pentru REALITATEA PLUS, surse apropiate Administrației Prezidențiale. Înainte de a face anunțul oficial, șeful statului va declanșa o nouă rundă de consultări oficiale cu toate partidele parlamentare pentru a debloca formația guvernamentală.

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