Decizie la Palatul Cotroceni: Cine sunt cele trei propuneri de premier pe masa președintelui Nicușor Dan (Surse)

Președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe nominalizarea noului prim-ministru până la finalul acestei săptămâni, au declarat, pentru REALITATEA PLUS, surse apropiate Administrației Prezidențiale. Înainte de a face anunțul oficial, șeful statului va declanșa o nouă rundă de consultări oficiale cu toate partidele parlamentare pentru a debloca formația guvernamentală.
Pe masa președintelui se află, în acest moment, trei opțiuni vehiculate de principalele forțe politice: Sorin Grindeanu (PSD), Siegfried Mureșan (susținut de PNL și USR) și Gheorghe Piperea (din partea AUR).
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Profilul celor trei candidați propuși de partide
Sorin Grindeanu (PSD)
Educație: Absolvent al Facultății de Matematică – Secția Informatică din cadrul Universității de Vest din Timișoara, urmat de studii aprofundate în profilul baze de date. Grindeanu a absolvit Facultatea de Matematică a Universității de Vest din Timișoara (secția informatică), apoi, timp de un an, a urmat studii aprofundate (specializarea baze de date). În 2013, Grindeanu a absolvit un program postuniversitar în Științe Militare, Informații și Ordine Publică, organizat de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București.
Specializări: În 2013 a absolvit un program postuniversitar în științe militare, informații și ordine publică la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București.
Siegfried Mureșan (PNL - USR)
Educație: Economist de profesie, a absolvit Academia de Studii Economice (ASE) din București în anul 2004.
Carieră & Specializări: A obținut o bursă parlamentară internațională acordată de Parlamentul German și deține un masterat în economie și management la Universitatea Humboldt din Berlin. În prezent, este vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE).
Gheorghe Piperea (AUR)
Activitate academică: Este profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de Drept Privat al Universității din București.
Studii internaționale: A studiat la Sorbona, unde a obținut diploma de doctor în drept. Deține o diplomă a Institutului Franco-Român de Dreptul Afacerilor „Nicolae Titulescu – Henri Capitant” și a urmat studii la Școala de Avocați din Paris (1999).
Experiență juridică: A profesat ca judecător la Judecătoria Sectorului 1 din București, iar din anul 1996 este avocat în cadrul Baroului București.
Distincții: A fost premiat cu Premiul „Avram Iancu” de către Baroul Dolj pentru activitatea profesională merituoasă (2016) și a primit un premiu pentru activitatea juridică acordat de Uniunea Juriștilor din România (2018).
Rundă decisivă de negocieri
Consultările ce urmează la Palatul Cotroceni au rolul de a evalua dacă vreunul dintre cele trei nume vehiculate poate aduna o majoritate parlamentară stabilă pentru învestirea noului Executiv.