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Politica· 1 min citire

Dominic Fritz: „Voi primi de la USR actualul meu salariu de primar!”

Dominic Fritz

Dominic Fritz

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 17:30
SursăRealitatea PLUS

Întrebat din ce va trăi după ce își va pierde mandatul de primar, Dominic Fritz a declarat că cel mai probabil va fi angajat la partid. Liderul USR a precizat că îi va fi asigurat în continuare același salariu de care se bucura și până acum.

Dominic Fritz: „Nu vreau să creadă că sunt dependent de cineva!”

„ - Și mai am o întrebare sensibilă. Veți primi salariu, din ce veți trăi, veți primi salariul la partid?

- Da, cel mai probabil așa va fi. O să fiu angajat, să zicem, la partid, o să primesc salariul meu de primar nu mai mult, nu mai puțin acolo. Și cred că este corect așa pentru că evident că să zicem foarte populist aș putea spune acuma gata, nu iau bani de la partid. Dar în al doilea podcast o să mă întrebați: «Domnule Friz, din ce trăiți?» Și nu vreau să existe vreo suspiciune că nu știu, aș fi dependent de alții”.

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