Dominic Fritz: „Voi primi de la USR actualul meu salariu de primar!”

Publicat 7 sept. 2026, 17:30 Sursă Realitatea PLUS

Întrebat din ce va trăi după ce își va pierde mandatul de primar, Dominic Fritz a declarat că cel mai probabil va fi angajat la partid. Liderul USR a precizat că îi va fi asigurat în continuare același salariu de care se bucura și până acum.

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