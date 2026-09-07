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Politica· 1 min citire
Dominic Fritz: „Voi primi de la USR actualul meu salariu de primar!”
Dominic Fritz
Publicat7 sept. 2026, 17:30
SursăRealitatea PLUS
Întrebat din ce va trăi după ce își va pierde mandatul de primar, Dominic Fritz a declarat că cel mai probabil va fi angajat la partid. Liderul USR a precizat că îi va fi asigurat în continuare același salariu de care se bucura și până acum.
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