Fostul primar din Ștefăneștii de Jos, condamnat la 9 ani de închisoare pentru viol. Victima avea 13 ani

Fostul primar al comunei Ștefăneștii de Jos, Ionel Robert Ștefan, a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru viol în formă continuată. Victima avea 13 ani la momentul faptelor, iar dosarul vizează mai multe persoane acuzate că au traficat-o și exploatat-o sexual. Decizia Tribunalului București nu este definitivă.
Fostul primar al comunei Ștefăneștii de Jos, Ionel Robert Ștefan, a fost condamnat de Tribunalul București la nouă ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de viol în formă continuată. Faptele pentru care a fost condamnat au avut loc în iunie 2018, când victima avea doar 13 ani. Din pedeapsă va fi scăzută perioada în care fostul edil s-a aflat în arest preventiv sau arest la domiciliu, din februarie 2022 până în februarie 2024. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Primarul din Ștefăneștii de Jos, acuzat că a violat o minoră de 13 ani, reținut de DIICOT
Alți cinci inculpați au primit pedepse de până la 18 ani
În același dosar, alți patru bărbați și o femeie, acuzați că au traficat-o sau au violat-o pe minoră, au primit pedepse cuprinse între șapte și 18 ani de închisoare.
Ionel Robert Ștefan a fost achitat pentru lovire sau alte violențe și pentru una dintre acuzațiile de influențare a declarațiilor. Pentru o altă faptă de influențare a declarațiilor, procesul penal a încetat ca urmare a prescrierii. Fata nu a solicitat despăgubiri în instanță. Cererea formulată de procuror în numele ei a fost respinsă, iar judecătorii au dispus ridicarea sechestrelor instituite asupra bunurilor condamnaților.
Fata ar fi fost recrutată prin metoda „Loverboy”
Potrivit DIICOT, minora ar fi fost traficată și exploatată sexual în perioada 2017-2018. Anchetatorii susțin că, la sfârșitul anului 2017, unul dintre inculpați ar fi profitat de vârsta și vulnerabilitatea fetei și ar fi recrutat-o prin crearea aparenței unei relații sentimentale, metoda cunoscută drept „Loverboy”.
Procurorii spun că fata ar fi fost ulterior amenințată și constrânsă să întrețină relații sexuale cu mai mulți bărbați. Ancheta a stabilit și că ar fi existat încercări de influențare a declarațiilor minorei și amenințări la adresa familiei sale, pentru a împiedica identificarea celor implicați.
Fostul edil fusese reținut încă din 2021
Ionel Robert Ștefan a fost reținut inițial în iunie 2021 pentru viol, însă la acel moment un procuror de la Parchetul Judecătoriei Buftea a decis cercetarea sa în libertate. Dosarul a fost preluat ulterior de DIICOT, iar în februarie 2022 fostul primar a fost reținut din nou. După proces, Tribunalul București l-a condamnat acum la nouă ani de închisoare, însă sentința poate fi contestată.