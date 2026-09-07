Fostul primar din Ștefăneștii de Jos, condamnat la 9 ani de închisoare pentru viol. Victima avea 13 ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 16:04

Fostul primar al comunei Ștefăneștii de Jos, Ionel Robert Ștefan, a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru viol în formă continuată. Victima avea 13 ani la momentul faptelor, iar dosarul vizează mai multe persoane acuzate că au traficat-o și exploatat-o sexual. Decizia Tribunalului București nu este definitivă.

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