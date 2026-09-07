PNL și USR bat palma în Parlament. Ce vor să schimbe și ce au sesizat la CCR

PNL și USR au anunțat, luni, la Palatul Parlamentului, un acord politic și de colaborare parlamentară, în cadrul unor declarații comune susținute de reprezentanții celor două formațiuni. Printre temele prezentate se numără reforma electorală, reducerea numărului de parlamentari și eliminarea impozitării integrale a muncii part-time.
Cele două partide au anunțat, de asemenea, că au depus o sesizare la Curtea Constituțională a României în legătură cu decizia privind componența conducerii Camerei Deputaților. Diana Stoica, din partea USR, și Gabriel Andronache, din partea PNL, au explicat public demersurile celor două formațiuni.
USR și PNL vor reducerea numărului de parlamentari
Diana Stoica a prezentat mai multe dintre obiectivele legislative pe care PNL și USR susțin că vor să le urmărească prin colaborarea parlamentară. Unul dintre acestea vizează reforma electorală și reducerea numărului de parlamentari, măsură despre care reprezentanta USR a amintit că a fost votată de români în urmă cu mai mulți ani.
„La reforma electorală, în primul rând reducerea numărului de parlamentari, așa cum românii au votat în urmă cu mai mulți ani de zile. Trebuie de asemenea înfăptuită și în plan legislativ. Ne referim și la eliminarea asupra impozitării muncii part-time și aici și colegii din PNL, atât doamna Turcan, cât și colegii noștri din USR, membri din Comisia de Muncă, au proiecte legislative depuse în acest sens. Trebuie să eliminăm această nedreptate cât mai curând. Nu se poate să plătești taxe întregi pentru un contract de muncă cu normă parțială.
De asemenea, la nivelul grupurilor parlamentare, PNL și USR din Camera Deputaților, împreună cu domnul lider de grup, Gabriel Andronache, am semnat și am depus astăzi o sesizare către Curtea Constituțională pentru acea decizie abuzivă luată de noua majoritate toxică din Parlament, PSD, AUR și extremiștii, prin care au băgat în conducerea Camerei Deputaților doi reprezentanți ai unor partide extremiste și aici o să-l invit pe colegul nostru Alexandru Dimitriu, care împreună cu domnul Andronache a lucrat la această sesizare, să vă prezinte mai multe detalii.”
PNL cere publicarea acordurilor PSD cu partidele extremiste
Gabriel Andronache a prezentat, la rândul său, detalii despre acordul politic și de colaborare parlamentară semnat de PNL și USR. Liderul grupului PNL din Camera Deputaților a anunțat că documentul va fi făcut public și a solicitat aceeași transparență din partea PSD în privința înțelegerilor politice încheiate cu alte formațiuni parlamentare.
„Mai am câteva completări referitoare la acordul politic și de colaborare parlamentară pe care l-am semnat astăzi împreună. Noi vom face public acest acord. Este foarte important să fim transparenți și cerem în mod imperativ PSD să facă public protocolul sau să facă publice protocoalele pe care le-au încheiat cu partidele extremiste din parlament. Vrem să știm și noi ce au semnat și la ce s-au angajat. S-au angajat să depună reglementări antireformiste? S-au angajat pentru a avea voturi, pentru a trece un guvern PSD, AUR, SOS la chestiuni care ne pot aduce în situație de infringement? Vrem să știm lucrurile acestea.”