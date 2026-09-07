PNL și USR bat palma în Parlament. Ce vor să schimbe și ce au sesizat la CCR

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 16:19

PNL și USR au anunțat, luni, la Palatul Parlamentului, un acord politic și de colaborare parlamentară, în cadrul unor declarații comune susținute de reprezentanții celor două formațiuni. Printre temele prezentate se numără reforma electorală, reducerea numărului de parlamentari și eliminarea impozitării integrale a muncii part-time.

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