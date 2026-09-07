Cristina Trăilă ar putea fi chemată din nou la DNA. Și Ilie Bolojan ar putea ajunge în fața procurorilor - SURSE

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 13:55

Cristina Trăilă ar putea ajunge din nou la DNA, iar în același dosar ar putea fi chemat și premierul interimar Ilie Bolojan, potrivit unor surse apropiate anchetei. Informațiile vin în timp ce Trăilă se pregătește să plece din Guvern, conform unor surse citate de Realitatea PLUS.

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