Cristina Trăilă ar putea fi chemată din nou la DNA. Și Ilie Bolojan ar putea ajunge în fața procurorilor - SURSE

Cristina Trăilă ar putea ajunge din nou la DNA, iar în același dosar ar putea fi chemat și premierul interimar Ilie Bolojan, potrivit unor surse apropiate anchetei. Informațiile vin în timp ce Trăilă se pregătește să plece din Guvern, conform unor surse citate de Realitatea PLUS.
Cristina Trăilă ar putea ajunge din nou în fața procurorilor Direcției Naționale Anticorupție. Potrivit unor surse apropiate anchetei, aceasta ar urma să fie chemată pentru noi explicații în dosarul în care este cercetată. Miza ar putea deveni însă și mai mare. Aceleași surse susțin că premierul interimar Ilie Bolojan ar putea fi audiat, la rândul său, pentru a da explicații în fața procurorilor. Deocamdată, o eventuală chemare a acestuia la DNA nu a fost confirmată oficial.
Cristina Trăilă ar putea fi chemată din nou la DNA
O nouă audiere a Cristinei Trăilă s-ar pregăti în perioada următoare. Surse Realitatea PLUS susțin că procurorii ar putea să îi ceară noi explicații în legătură cu dosarul în care aceasta este cercetată. În paralel, ancheta ar putea ajunge și la nivelul conducerii Guvernului. Ilie Bolojan ar putea fi chemat pentru explicații, însă, până în acest moment, informația provine doar din surse apropiate anchetei.
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Cristina Trăilă și-a susținut nevinovăția încă din momentul în care și-a anunțat plecarea din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Ea a afirmat că scandalul creat în jurul său este unul artificial și că afectează imaginea premierului Ilie Bolojan, a Guvernului și a Partidului Național Liberal. La rândul său, Ilie Bolojan a declarat public că, din punctul său de vedere, Cristina Trăilă este nevinovată. Premierul interimar a precizat însă că ancheta trebuie să își urmeze cursul și că procurorii sunt cei care trebuie să stabilească ce s-a întâmplat.
În plan administrativ, plecarea Cristinei Trăilă din Guvern este stabilită pentru 15 septembrie. Aceasta urmează să fie eliberată, la cerere, din funcția de secretar general adjunct al Executivului.