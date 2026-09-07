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Politica· 1 min citire

Tanczos Barna: „Un miliard de lei lipsesc pentru subvențiile fermierilor”

Tanczos Barna

Tanczos Barna

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 10:52
Actualizat7 sept. 2026, 11:03
SursăRealitatea PLUS

Ministerul Agriculturii are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru plata subvențiilor și ajutoarelor promise fermierilor. Tanczos Barna spune că schemele sunt pregătite, însă plățile depind de o rectificare bugetară, conform Realitatea PLUS.

Ministerul Agriculturii are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru a putea plăti subvențiile și ajutoarele promise fermierilor. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, spune că pentru mai multe scheme cadrul legal este deja pregătit, însă ministerul nu poate face plățile fără bani suplimentari la buget.

Sumele necesare ar trebui asigurate printr-o rectificare bugetară. Abia după alocarea fondurilor, schemele deja aprobate vor putea fi puse efectiv în aplicare, iar banii vor ajunge la beneficiari.

Tanczos Barna, întâlnire cu Ilie Bolojan, la Ministerul Agriculturii. Discuții cruciale privind viitorul fermierilor

Crescătorii de suine și bovine așteaptă ajutoarele

La începutul acestei luni, crescătorii de suine și bovine au putut depune cererile pentru schemele de sprijin inițiate de Ministerul Agriculturii. Măsurile au fost promulgate, iar următorul pas este plata sumelor către fermierii eligibili.

Presiunea asupra sectorului agricol vine și pe fondul creșterii costurilor, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Fermierii așteaptă acum ca Guvernul să asigure fondurile necesare pentru ca ajutoarele promise să poată fi achitate.

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