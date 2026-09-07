Tanczos Barna: „Un miliard de lei lipsesc pentru subvențiile fermierilor”

Publicat 7 sept. 2026, 10:52 Actualizat 7 sept. 2026, 11:03 Sursă Realitatea PLUS

Ministerul Agriculturii are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru plata subvențiilor și ajutoarelor promise fermierilor. Tanczos Barna spune că schemele sunt pregătite, însă plățile depind de o rectificare bugetară, conform Realitatea PLUS.

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