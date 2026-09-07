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Politica· 1 min citire
Tanczos Barna: „Un miliard de lei lipsesc pentru subvențiile fermierilor”
Tanczos Barna
Publicat7 sept. 2026, 10:52
Actualizat7 sept. 2026, 11:03
SursăRealitatea PLUS
Ministerul Agriculturii are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru plata subvențiilor și ajutoarelor promise fermierilor. Tanczos Barna spune că schemele sunt pregătite, însă plățile depind de o rectificare bugetară, conform Realitatea PLUS.
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