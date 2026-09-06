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Politica· 1 min citire

CSAT, convocat la Cotroceni de Nicușor Dan. Pe ordinea de zi se află și evaluarea implementării programului SAFE

Sedință CSAT 2026 (arhivă)

Sedință CSAT 2026 (arhivă)

Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 6 sept. 2026, 22:35

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării - CSAT este convocat luni, 7 septembrie 2026, de către preşedintele Nicuşor Dan, având pe ordinea de zi Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, evaluarea implementării programului SAFE şi situația forţelor SUA.

"Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 7 septembrie 2026, ora 15:00, la Palatul Cotroceni", a transmis duminică Administraţia Prezidenţială.

Pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la: Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036; Programul Armata României 2044.

De asemenea, va fi discutat şi documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în şedinţa de lucru interinstituţională din data de 13.08.2026;

Pe ordinea de zi se mai află "termenii de referinţă privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forţelor SUA şi a locaţiilor de dislocare în Europa", precum şi consolidarea prezenţei militare americane pe teritoriul României.

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