CSAT, convocat la Cotroceni de Nicușor Dan. Pe ordinea de zi se află și evaluarea implementării programului SAFE

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 6 sept. 2026, 22:35

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării - CSAT este convocat luni, 7 septembrie 2026, de către preşedintele Nicuşor Dan, având pe ordinea de zi Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, evaluarea implementării programului SAFE şi situația forţelor SUA.

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