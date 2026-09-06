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Politica· 1 min citire
CSAT, convocat la Cotroceni de Nicușor Dan. Pe ordinea de zi se află și evaluarea implementării programului SAFE
Sedință CSAT 2026 (arhivă)
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării - CSAT este convocat luni, 7 septembrie 2026, de către preşedintele Nicuşor Dan, având pe ordinea de zi Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036, evaluarea implementării programului SAFE şi situația forţelor SUA.
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