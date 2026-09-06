Nicușor Dan așteaptă decizia partidelor despre premierul tehnocrat. Numele noului șef al guvernului

Publicat 6 sept. 2026, 11:29 Sursă Realitatea PLUS

Urmează o săptămână decisivă pentru noul Guvern! Președintele Nicușor Dan așteaptă zilele acestea un răspuns din partea liderilor partidelor cu privire la noua propunere de premier tehnocrat. Un nume vehiculat ar fi cel al premierului Iulian Stanciu. Potrivit surselor Realitatea PLUS, niciunul dintre partide nu ar fi în totalitate de acord cu această variantă.

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