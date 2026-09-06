Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Nicușor Dan așteaptă decizia partidelor despre premierul tehnocrat. Numele noului șef al guvernului
Publicat6 sept. 2026, 11:29
SursăRealitatea PLUS
Urmează o săptămână decisivă pentru noul Guvern! Președintele Nicușor Dan așteaptă zilele acestea un răspuns din partea liderilor partidelor cu privire la noua propunere de premier tehnocrat. Un nume vehiculat ar fi cel al premierului Iulian Stanciu. Potrivit surselor Realitatea PLUS, niciunul dintre partide nu ar fi în totalitate de acord cu această variantă.
Citește și
- 09:39Sorin Ilieșiu, despre acuzele la adresa lui Pahonțu: Acuzatorii publici nu au citit dosarele Revoluției
- 07:18Crin Antonescu, atac devastator la Bolojan și Fritz: „Ne amenință cu turnătoria la Bruxelles”
- 22:21Realitatea PLUS demontează minciunile sistemului. Lucian Pahonțu explică pas cu pas ce a făcut la revoluție
- 21:47Nicușor Dan pregătește surpriza pentru Palatul Victoria: un premier tehnocrat, luat în calcul pentru viitorul Guvern
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News