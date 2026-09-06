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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan așteaptă decizia partidelor despre premierul tehnocrat. Numele noului șef al guvernului

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Scris deRealitatea.NET
Publicat6 sept. 2026, 11:29
SursăRealitatea PLUS

Urmează o săptămână decisivă pentru noul Guvern! Președintele Nicușor Dan așteaptă zilele acestea un răspuns din partea liderilor partidelor cu privire la noua propunere de premier tehnocrat. Un nume vehiculat ar fi cel al premierului Iulian Stanciu. Potrivit surselor Realitatea PLUS, niciunul dintre partide nu ar fi în totalitate de acord cu această variantă.

Sunt calcule complicate în momentul de față în privința constituirii unui nou executiv. Social-democrații ar putea vota un guvern cu premier tehnocrat, însă conform surselor Realitatea PLUS, nu ar strânge neapărat voturi în Parlament pentru un astfel de premier, pentru că propunerea PSD rămâne în continuare Sorin Grindeanu, pentru conducerea viitorului guvern.

Afaceristul Iulian Stanciu, numele premierului tehnocrat

De partea cealaltă, cei de la AUR, spre exemplu, spuneau clar că nu vor vota un guvern din care nu vor face parte, iar cei din PNL și cei din USR, dar și cei din UDMR, și l-ar dori premier pe Siegfried Mureșan și spun aceștia că este singura variantă pe care ar vota-o doar cel puțin în momentul de față.

Din partea președintelui, însă, sunt cu totul alte propuneri: șeful statului și-ar dori un premier tehnocrat, pentru care speră totuși să găsească această majoritate.

Au fost vehiculate aici mai multe nume, dincolo de Alexandru Nazare și Eugen Tomac, nume care au fost vehiculate de-a lungul timpului. Se vorbește și despre afaceristul Iulian Stanciu, a fost vehiculat și numele lui Luca Niculescu.

Președintele i-ar fi sunat inclusiv pe lideri pentru a le face mai multe propuneri de tehnocrați, însă rămâne de văzut săptămâna viitoare, care dintre aceste propuneri va reuși să strângă și o majoritate în Parlament.

Ar fi nevoie de voturi atât de la PSD, de la aripa conservatoare din PNL, de la UDMR, dar și de la grupurile mai mici din Parlament, pentru a se strânge suficiente voturi, astfel încât un guvern să poată să fie învestit.

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