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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan pregătește surpriza pentru Palatul Victoria: un premier tehnocrat, luat în calcul pentru viitorul Guvern

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 sept. 2026, 21:47
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan ia acum în calcul un nou nume de premier surpriză. Potrivit surselor Realitatea PLUS, Nicușor Dan ar fi discutat cu liderii partidelor și le-ar fi transmis că și-ar dori să numească un nou tehnocrat, nu unul dintre numele care au fost deja vehiculate. Șeful statului ar vrea să convoace o nouă rundă de consultări oficiale la care vor fi invitate toate partidele, inclusiv AUR.

Principala variantă pe care președintele Nicușor Dan ar lua-o în calcul este aceea a unui premier tehnocrat, fiind o variantă pe care, conform surselor Realitatea PLUS, șeful statului le-ar fi transmis-o, inclusiv liderilor politici, după ce i-a sunat ieri pe fiecare în parte.

De partea cealaltă, social-democrații și l-ar dori premier pe liderul partidului Sorin Grindeanu, în timp ce cei din PNL și cei din USR și-ar dori în continuare ca Sigfrid Mureșan să conducă viitorul guvern.

Cât despre cei de la AUR, care urmează și ei să discute cu președintele dacă vor fi convocate consultări oficiale, aceștia și-ar dori să facă parte din viitorul guvern. Dacă nu vor face parte, atunci și-ar dori alegeri anticipate.

Acestea sunt variantele care au fost puse până acum pe masa președintelui Nicușor Dan. Este posibil ca săptămâna viitoare chiar să îi convoace pe liderii partidelor din Parlament la o nouă rundă de consultări oficiale, spun sursele noastre.

Asta înseamnă că vor participa toate partidele parlamentare pentru a-și expune punctul de vedere în fața președintelui, iar apoi am putea avea și o desemnare de premier.

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