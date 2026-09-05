Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Nicușor Dan pregătește surpriza pentru Palatul Victoria: un premier tehnocrat, luat în calcul pentru viitorul Guvern
Publicat5 sept. 2026, 21:47
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan ia acum în calcul un nou nume de premier surpriză. Potrivit surselor Realitatea PLUS, Nicușor Dan ar fi discutat cu liderii partidelor și le-ar fi transmis că și-ar dori să numească un nou tehnocrat, nu unul dintre numele care au fost deja vehiculate. Șeful statului ar vrea să convoace o nouă rundă de consultări oficiale la care vor fi invitate toate partidele, inclusiv AUR.
Citește și
- 22:21Realitatea PLUS demontează minciunile sistemului. Lucian Pahonțu explică pas cu pas ce a făcut la revoluție
- 21:32Crin Antonescu îl indică pe Alexandru Nazare ca premier: „Dacă nu, alegeri anticipate”
- 20:50Legea Fritz ar putea fi modificată. PNL și USR nu se lasă, schimbă legea ca să-l salveze pe edilul Timișoarei
- 20:06Ramona Bruynseels (deputat AUR): „Dacă îndepărtăm copiii de Biserică și de Dumnezeu, ce se va alege de societatea noastră?”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News