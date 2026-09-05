Nicușor Dan pregătește surpriza pentru Palatul Victoria: un premier tehnocrat, luat în calcul pentru viitorul Guvern

Publicat 5 sept. 2026, 21:47 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan ia acum în calcul un nou nume de premier surpriză. Potrivit surselor Realitatea PLUS, Nicușor Dan ar fi discutat cu liderii partidelor și le-ar fi transmis că și-ar dori să numească un nou tehnocrat, nu unul dintre numele care au fost deja vehiculate. Șeful statului ar vrea să convoace o nouă rundă de consultări oficiale la care vor fi invitate toate partidele, inclusiv AUR.

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